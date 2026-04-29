Dura realidad: la noticia sobre Yostin Obando que nadie en Motagua puede creer

La llegada de Yostin Obando al fútbol profesional no fue un debut cualquiera. Al ser el hijo de César “El Nene” Obando, uno de los jugadores más talentosos y queridos en la historia de Honduras, las expectativas estaban por las nubes.



Sin embargo, lo que comenzó como una promesa llena de reflectores, hoy se ha convertido en una carrera que lucha por no quedar en el olvido.

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A pesar del ruido mediático inicial, Yostin no logró echar raíces en el Motagua. El “Ciclón Azul”, club donde su padre es leyenda, terminó enviándolo a préstamo en busca de los minutos y la madurez que nunca llegaron del todo.

La sorpresa llegó hace poco cuando el técnico español Javier López lo llamó para realizar la pretemporada con Motagua. Parecía la oportunidad de oro para reivindicarse; no obstante, el técnico no quedó convencido con su rendimiento y el jugador quedó fuera de los planes del equipo capitalino. Tras caerse su posible fichaje por el Platense, el panorama se volvió gris.

Recientemente, Yostin ha vuelto a ser noticia, pero no por firmar un contrato profesional. Se le ha visto integrando las filas de un equipo que parece ser de carácter aficionado. Según testigos, el jugador busca recuperar su forma física, ya que se le nota con cierto descuido atlético.

Hoy, la carrera del heredero del “Nene” está en una pausa indefinida. Solo el tiempo dirá si este es el final de su etapa profesional o si Yostin logrará dar ese giro de timón que su talento, y su apellido, le exigen.

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La caída de la carrera de Yostin Obando

2016 (El origen): Con apenas 12 años, Yostin se integra a las ligas menores del Fútbol Club Motagua , el equipo donde su padre, el legendario “Nene” Obando, hizo historia.

Con apenas 12 años, Yostin se integra a las ligas menores del , el equipo donde su padre, el legendario “Nene” Obando, hizo historia. Agosto de 2021 (El gran debut): A los 17 años, debuta profesionalmente en la Liga Nacional bajo el mando de Diego Vázquez.

A los 17 años, debuta profesionalmente en la Liga Nacional bajo el mando de Diego Vázquez. 2022-2023 (Cedido): Ante la falta de minutos en el nido, es cedido a préstamo al Olancho FC . Aunque anotó un gol en la Copa Centroamericana, su participación fue limitada, sumando pocos partidos como titular.

Ante la falta de minutos en el nido, es cedido a préstamo al . Aunque anotó un gol en la Copa Centroamericana, su participación fue limitada, sumando pocos partidos como titular. Agosto de 2024 (Otro préstamo): Tras no entrar en los planes de Diego Vázquez en su regreso a Motagua, se marcha cedido a la Liga de Ascenso para jugar con el equipo de la Policía Nacional .

Tras no entrar en los planes de Diego Vázquez en su regreso a Motagua, se marcha cedido a la Liga de Ascenso para jugar con el equipo de la . Marzo de 2025 (Rescisión de contrato): Su etapa con el equipo policial termina abruptamente. El club decide rescindir su contrato, obligándolo a regresar a Motagua únicamente para entrenar con las reservas, sin poder jugar oficialmente.

Su etapa con el equipo policial termina abruptamente. El club decide rescindir su contrato, obligándolo a regresar a Motagua únicamente para entrenar con las reservas, sin poder jugar oficialmente. Junio de 2025 (Agente libre): Finaliza formalmente su contrato con Motagua. A pesar de sonar para equipos como el Platense en su regreso a Segunda, las negociaciones no prosperan.

Finaliza formalmente su contrato con Motagua. A pesar de sonar para equipos como el Platense en su regreso a Segunda, las negociaciones no prosperan. Actualidad (2026): Se encuentra sin equipo profesional. Reportes recientes lo sitúan participando en torneos de carácter aficionado para intentar recuperar su condición física y no perder el ritmo de juego.

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