Todo el mundo pide su regreso a La Sele y Celso Borges no esquiva la crisis: “Tenemos que estar”

La noche en que Costa Rica empató 3-3 contra Haití en el Estadio Nacional no solo dejó preocupación en la cancha, con Keylor Navas y su mensaje, sino también afuera. En el marco para el lanzamiento de un nuevo espacio digital protagonizado por Celso Borges y Alexandre Guimaraes, quienes vivieron el partido en carne propia desde una transmisión en Twitch y YouTube bautizada con un nombre muy tico: “¡Qué parida!”.

Durante el compromiso, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense se mostró tan pasional como cualquier aficionado. Cuando Keylor Navas detuvo un penal pero el rebote terminó en gol de Duckens Nazon, Celso primero gritó de emoción y segundos después se llevó las manos a la frente, resignado: “No mae, cómo le va a quedar el rebote ahí, qué mala suerte”.

Las reacciones se intensificaron con el avance del juego. “Este no es un dolor de cabeza, todas las veces es un dolor de cabeza este mae. ¡Qué parida, ahora sí va a ser una parida el partido!”, exclamó cuando Haití logró empatar. La transmisión incluso tuvo un momento curioso: el televisor de los anfitriones se congeló justo antes del 3-2 de los caribeños, y cuando recuperaron la señal, Borges se limitó a decir con gesto amargo: “3-2 Haití, pa”.

¿Qué dijo Celso Borges tras el empate de Costa Rica ante Haití?

Tras el pitazo final, Celso Borges fue directo en su análisis. Reconoció que “no estamos en el mejor escenario para poder clasificar” y que los puntos en casa se deben respetar si se quiere llegar al Mundial. Sin embargo, también destacó la actitud del grupo: “Yo los veo queriendo, con ganas de ganar, y tuvimos la capacidad de reacción para por lo menos no perder”.

Y le envió este mensaje a los ticos: “Ahora más que nunca tenemos que estar con los muchachos, que yo la verdad los veo y dentro de mi opinión y lo que pude hablar con mi papá, los veo que están queriendo, están con actitud, están queriendo ganar los partidos y por balón parado y otra muy buena acción de Haití, se pusieron en ventaja y tuvimos la capacidad de reacción para por lo menos no perder el partido”.

Finalmente, concluyó: ”Sé que son pocos partidos esta vez, pero tenemos que ir a ganar a Honduras y a ir recuperar los puntos que tenemos de vuelta. A seguir confiando en el grupo de muchachos y a seguir confiando en Costa Rica, que en estas instancias nos ponemos las pilas y yo sé que esta clasificación la podemos sacar”.