“Lamento que no esté”: Amarini Villatoro envía mensaje a Fernando Batista tras anunciar convocatoria de la Selección de Costa Rica

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, actual técnico de CS Cartaginés, se refirió a la convocatoria de varios de sus jugadores a la Selección de Costa Rica, en la antesala del compromiso que su equipo disputará frente a Deportivo Saprissa. El estratega destacó el reconocimiento al trabajo que viene realizando el conjunto brumoso en el actual torneo.

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El nuevo seleccionador nacional, Fernando Batista, decidió incluir en el microciclo de la Tricolor a cuatro futbolistas del Cartaginés, lo que fue bien recibido por Villatoro. Los convocados son Christopher Moya, Fernán Faerrón, Douglas López y Christopher Núñez, quienes han sido piezas importantes en el rendimiento del equipo.

Sin embargo, el técnico chapín también expresó su sorpresa por la ausencia del portero Kevin Briceño, a quien considera uno de los guardametas nacionales que mejor momento atraviesa actualmente. Amarini Villatoro señaló que, desde su punto de vista, el arquero ha mostrado un rendimiento destacado que bien podría haberle valido un llamado al combinado nacional.

“Tenemos una base tica que está respondiendo, tenemos buenos porteros. Lamento que no esté Kevin porque es de los porteros nacionales que mejor anda”, comentó el entrenador. A pesar de su opinión, el estratega reconoció que cada seleccionador tiene su propio criterio al momento de elegir a los jugadores.

Villatoro también resaltó que la convocatoria de varios de sus futbolistas es un reconocimiento al trabajo que viene realizando el equipo, además de un impulso anímico importante para el cierre del campeonato. “Estoy contento por los jugadores que van a estar, se lo merecen porque están haciendo un buen torneo”, señaló el técnico.

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Actualmente, Cartaginés se ubica en la tercera posición de la tabla, consolidándose como uno de los candidatos a pelear por el título en el torneo costarricense. El buen rendimiento colectivo ha quedado reflejado en la presencia de cuatro jugadores del club dentro del proceso de la Selección de Costa Rica, lo que confirma el buen momento que vive el conjunto dirigido por Amarini Villatoro.

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