La Selección de Costa Rica acaba de sufrir una muy mala noticia después de todo lo que le sucedió en Curazao. Tras la derrota por 1-0 contra Haití, la cual complicó su clasificación al Mundial 2026, la Tricolor no podrá contar con una figura importante para el próximo martes.

Para el partido decisivo contra Honduras, el periodista Kevin Jiménez confirmó, a través de sus redes sociales, la novedad de última hora que sacude a Costa Rica. “Pésimas noticias: Alonso Martínez sufrió una lesión de rodilla, será sometido a pruebas“, comunicó.

Además, detalló que el goleador costarricense viajaría a New York de inmediato para comenzar con la recuperación. La baja de Alonso Martínez significa un duro golpe para el Piojo Herrera, ya que no podrá tenerlo en el partido más determinante de su ciclo.

De esta manera, La Sele se enfrenta a Honduras en un contexto totalmente desfavorable. Ante la necesidad de ganar y esperar resultados, ahora no estará el jugador que marcó siete goles en este 2025 con la Tricolor y que es el máximo goleador tico en estas Eliminatorias.

En el partido de este jueves contra Haití, Alonso Martínez disputó los 90 minutos. Durante el juego, no sufrió lo suficiente como para solicitar la sustitución. Por eso, decidió mantenerse en el terreno de juego.

¿Quién tomará el lugar de Alonso Martínez en Costa Rica?

Con Alonso Martínez ausente en la convocatoria, Miguel Herrera tendrá como alternativa a Manfred Ugalde, quien fue suplente ante Haití. Sin embargo, es probable que el estratega decida arriesgar con dos atacantes como lo hizo ante Nicaragua en octubre. Por eso, el ex Saprissa podría compartir delantera con Warren Madrigal ante la necesidad de ganar el partido.