Herediano

Alexander Vargas rompe el silencio tras ser echado por Jafet Soto y confiesa lo que nadie se anima: “La famosa cama”

El ex DT de Herediano rompió el silencio después de su salida y generó sorpresa por sus declaraciones.

Por Juan Fittipaldi

Alexander Vargas soltó una confesión que nadie esperaba.
Ya pasaron más de cinco meses desde la destitución de Alexander Vargas del Club Sport Herediano. El entrenador se marchó a raíz de los malos resultados en 20 partidos y Jafet Soto ocupó su lugar. Tiempo después, asumió en Inter San Carlos y duró tan solo tres juegos oficiales.

Ahora que se encuentra sin trabajo, el propio Vargas aprovechó para hablar de un tema en especial del que muy poco se aborda en el fútbol profesional y que lo sufren los entrenadores cuando sus dirigidos no están en la misma sintonía.

Yo te voy a ser muy sincero y no es que me lo hayan hecho a mí o a otros entrenadores; yo estoy seguro que ningún jugador de este país quiere perder un partido, pero qué es lo que pasa. La famosa cama de la que habla mucha gente no se da durante el partido, sino durante la semana“, explicó el ex Herediano.

¿Cómo los jugadores pueden hacerle la cama a un director técnico?

En diálogo con el programa A Fondo Con de FUTV, reveló cómo los jugadores pueden hacerle la cama: “Porque no se entrenan bien, no ponen atención a un video, a una charla, no se alimentan como debe ser, trasnochan o se van de fiesta, esa es la manera que pasa“.

Partido de fútbol del torneo de clausura entre Club Sport Herediano y Club Sport Cartaguines
Vargas como DT en Heredia. Foto: Jorge Navarro
Alexander Vargas considera que en Herediano no se le presentaron estas situaciones, por eso no sospecha que le hayan hecho la cama. Sin embargo, en el mismo torneo en el que fue despedido, el Team se consagró campeón como lo fue el último Clausura 2025.

Al mismo tiempo, reveló detalles de lo que fue su salida: “Fue algo complicado, no me lo esperaba, ya estaba trabajando en muchas cosas pero esto es así. No me dieron ninguna razón”.

