Cuando menos lo esperaba, el Club Sport Herediano tiene un nuevo problema ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El cuadro florense se hizo eco de la información que se filtró en las últimas horas y hasta tuvo una respuesta frente a las diferentes acusaciones que recibió.

El Departamento de Inspección de la CCSS reveló un informe luego de haber fiscalizado a diferentes clubes de primera y segunda división. En este mismo asegura que el club presidido por Jafet Soto tiene diferencias salariales entre lo que paga y lo que informa a la Caja.

José Eduardo Rojas, director de Inspección de la Caja, confirmó a La Teja que esta brecha que existe en Herediano puede darse por dos razones. “Pueden presentarse omisiones, que tienen que ver con que los inspectores van y encuentran trabajadores que están realizando su trabajo, pero que no están reportados“, comentó.

Además, la otra falla podría ser la de reportar diferentes salarios. “Están lo que se llama subdeclaraciones salariales, que tiene que ver con que la persona está trabajando, está reportada en la Caja, pero el salario que se le reporta es inferior al que realmente está devengando y ahí lo que corresponde es hacer el ajuste para que se reporte el salario correcto“, aseguró Rojas.

No hay una confirmación detallada, explica el director, ya que se trata de información a la que aún no han podido acceder. Tampoco se revelaron las sanciones que podría recibir por estas supuestas irregularidades, pero serían de carácter económico. Ante estas declaraciones, el diario mencionado filtró la respuesta que le ha dado Herediano. En la misma semana de la salida con Fernán Faerrón, Jafet recibe este problema.

La respuesta de Herediano ante el reporte de la Caja Costarricense de Seguro Social

Sin entrar en conflicto, Jafet Soto se mostró abierto a esta investigación y considera que su club revisa constantemente estos detalles: “El Club Sport Herediano como organización responsable realiza de manera constante procesos de revisión y actualización administrativa. En caso de que la Caja Costarricense de Seguro Social solicite algún ajuste o información adicional, el club lo atiende dentro de los plazos establecidos y conforme a la normativa“.