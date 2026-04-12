Alajuelense y Saprissa lo lamentan: Herediano recibe la noticia que puede sentenciar el Clausura 2026

Este domingo cerró la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. La derrota del Deportivo Saprissa ante Liberia significó una gran noticia para el Club Sport Herediano, ya que se asentó como líder de la tabla por una diferencia de cuatro puntos.

El equipo florense, que derrotó a Cartaginés el viernes pasado en un duelo cargado de polémica, se benefició de la caída de Saprissa a falta de tres jornadas para finalizar la fase regular. El Team está cada vez más cerca de conseguir el primer objetivo que le encomendaron a José Giacone. Al mismo tiempo, Alajuelense se perjudicó con estos tres puntos del equipo liberiano.

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Herediano puede asegurar su lugar en la Gran Final con dos jornadas de anticipación

Una vez culminada la jornada con la goleada de San Carlos a Guadalupe, Unafut publicó en sus redes sociales cómo están las posiciones hasta el momento. Herediano tiene la gran posibilidad de asegurarse el primer puesto, si los resultados se dan, en la próxima jornada.

Le saca cuatro de ventaja a Saprissa y cinco a Cartaginés. Si Heredia derrota a San Carlos el próximo sábado, puede tomar una mayor ventaja teniendo en cuenta que el Monstruo se juega el clásico contra Alajuelense en el Morera Soto y Cartago irá a Liberia.

En caso de que el equipo rojiamarillo gane y tanto Saprissa como Cartaginés no sumen de a tres, los dirigidos por José Giacone tendrán su lugar asegurado en la Gran Final. Por si fuera poco, si esto se da, definirán la serie en el Carlos Alvarado.

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Con este escenario, la jornada 16 será clave para conocer si Herediano se asegura el primer lugar con dos fechas de anticipación. El Team se acerca a la 32 y Alajuelense lo sufre más que nunca, ya que puede ser desplazado nuevamente en cantidad de títulos nacionales.

En resumen

El Club Sport Herediano , dirigido por José Giacone , lidera el Clausura 2026 con cuatro puntos de ventaja.

, dirigido por , lidera el con cuatro puntos de ventaja. El Herediano podría asegurar el liderato y la gran final el próximo sábado ante San Carlos .

podría asegurar el liderato y la gran final el próximo sábado ante . El Deportivo Saprissa enfrentará a Alajuelense en la jornada 16 tras perder contra Liberia.