Alajuelense vs. Saprissa: ¿A qué hora juegan y dónde ver el Clásico Nacional? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Alajuelense y Saprissa disputarán este domingo una nueva edición del Clásico Nacional por la 13ª fecha del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica. Si bien todos los derbis quiebran el contexto, éste tendrá especial sabor en la tabla general.

Desde Fútbol Centroamérica le contamos todos los datos que usted no puede dejar de saber para poder seguir este apasionante enfrentamiento, clave para definir el liderato de la máxima categoría del fútbol tico.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alajuelense vs. Saprissa el Clásico Nacional por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa y Alajuelense se enfrentarán el domingo 19 de octubre desde las 6.00 pm locales (7.00 pm de Panamá y 8.00 pm ET de Estados Unidos), en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Saprissa por la Liga Promérica de Costa Rica?

El Clásico Nacional podrá observarse, en exclusiva, por la pantalla de FUTV para toda Centroamérica.

¿Quién es el árbitro de Alajuelense vs. Saprissa por la Liga Promérica de Costa Rica?

Steven Madrigal será el árbitro para el Clásico Nacional que protagonizarán los futbolistas de Saprissa y Alajuelense. Cuenta con el antecedente polémico de las semifinales pasadas entre La S y Herediano. Generó muchos reclamos tibaseños.

Luis Granados y Jeriel Valverde acompañarán a Madrigal como sus asistentes, así como Juan Gabriel Calderón será el cuarto árbitro del duelo. Por su parte, David Gómez y Octavio Jara estarán a cargo del VAR, para la asistencia tecnológica.

¿Cómo llega Saprissa al Clásico Nacional?

Saprissa es el líder del Torneo Apertura 2025 con 23 unidades conseguidas en los 12 partidos disputados. Estas llegaron gracias a siete triunfos, dos empates y tres derrotas. Atraviesan el mejor momento del semestre, tras un inicio irregular. Acumula cinco victorias y una igualdad en los últimos cinco encuentros oficiales.

¿Cómo llega Alajuelense al Clásico Nacional?

Liga Deportiva Alajuelense obtuvo 21 puntos y llega al importante partido como escolta de su archirrival. Los manudos no caen desde la séptima jornada de este Torneo Apertura 2025. También están en semifinales de Copa Centroamericana. Óscar “Machillo” Ramírez no contará con Celso Borges y Alberto Toril por lesión.

Alajuelense vs. Saprissa: historial reciente del Clásico Nacional de Costa Rica

30/08/2025 – Saprissa 0-1 Alajuelense – Torneo Apertura 2025.

– Torneo Apertura 2025. 21/05/2025 – Alajuelense 1-0 Saprissa – Final Playoffs Torneo Clausura 2025.

– Final Playoffs Torneo Clausura 2025. 18/05/2025 – Saprissa 3-3 Alajuelense – Final Playoffs Torneo Clausura 2025.

– Final Playoffs Torneo Clausura 2025. 21/04/2025 – Alajuelense 1-1 Saprissa – Torneo Clausura 2025.

– Torneo Clausura 2025. 09/02/2025 – Saprissa 1-1 Alajuelense – Torneo Clausura 2025.