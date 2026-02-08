Jeaustin Campos solo ocupó 6 palabras para acabar con la polémica en que está involucrado en Honduras

Jeaustin Campos tiene al Real España líder del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina suma 10 unidades y mira a todos viendo hacia arriba.

Su último triunfo terminó con polémica, aunque le quitó hierro a todo lo que pasó hablando bien de su club.

“Creo que la afición salió muy contenta, la de los dos equipos. En términos generales, nosotros estuvimos bien estructurados, tuvimos un muy buen juego, lo catalogo así. Sabíamos un poquito, con la alineación, cómo iba a trabajarnos este Marathón. Creo que lo neutralizamos bastante bien, salvo un despiste que Buba en el primer tiempo paró en dos tiempos. De repente no tuvimos ocasiones de peligro. Fuimos a buscar, las variantes fueron para buscar el partido. Y sí, es muy frustrante muchas veces, también si hablo de la situación de los arbitrajes”

Preguntando por la polémica donde le anularon un legítimo gol a Marathón en el partido, Jeaustin Campos mostró su postura y aseguró que: “así nos ha pasado a nosotros”. Solo 6 palabras fueron suficientes.

La frase completa de Jeaustin Campos a la polémica en Honduras

“No he visto la jugada, pero si usted dice que fue lícita, así nos ha pasado a nosotros y creo que a muchos equipos también. Y desafortunadamente es así. Igual, antes de que cayera la situación del gol, tuvimos una jugada de un saque de banda que era penal para Nixon también y no se pitó, mucho más clara que la otra, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre vamos a sacar situaciones. Igual, si hilamos un poco del lado también, algunas faltas repetitivas que tuvimos, igual que era para doble amarilla, por ejemplo, o para molestar, y no pasó”.

Y cerró: “Yo siento que, y ya lo he dicho muchísimas veces, inclusive en partidos de este torneo no han querido hablar de las situaciones del arbitraje tampoco, pero creo que es algo que desafortunadamente de todas las jornadas, de todas las jornadas. Y siento que no solo en esas situaciones se equivocó. Creo que tuvo algunas equivocaciones de peso igual. Pero bueno, es con lo que tenemos que convivir. Yo siempre hablo con los muchachos, no provoquemos el error del árbitro, tratemos de jugar de una manera correcta, segura. Y bueno, como le digo, es el ideario vivir de todos los equipos, o de la gran mayoría de equipos que estamos en esta primera división”.

