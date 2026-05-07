“Fuera del presupuesto”: desde Alajuelense admiten que no están listos para ir por el refuerzo que les gustaba a los manudos

Pese a que cuando salió su nombre varios manudos se ilusionaron, desde Alajuelense aclararon que no les da el presupuesto para ficharlo.

La búsqueda del nuevo entrenador sigue siendo el gran tema en Liga Deportiva Alajuelense. Tras la salida de Óscar Ramírez, los rumores alrededor del banquillo rojinegro no dejan de crecer y cada día aparecen nombres distintos vinculados al club.

En medio de esa incertidumbre, uno de los candidatos que más ilusión generó entre los aficionados fue Diego Alonso. Su recorrido internacional, su pasado mundialista y sus experiencias recientes en Europa hicieron que muchos manudos empezaran a imaginar un golpe fuerte en el mercado de entrenadores.

Sin embargo, desde la propia dirigencia rojinegra se encargaron de enfriar completamente la posibilidad. El gerente deportivo Carlos Vela habló sobre el tema y fue bastante claro al explicar la situación real detrás de ese rumor.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre Diego Alonso?

“No me gusta hablar de nombres propios. Diego es mi amigo. Trabajamos juntos en Monterrey y, francamente, en este momento de su carrera, no ve en Costa Rica un lugar propicio en este momento para trabajar”, afirmó Vela.

Carlos Vela reconoció que no puede pagar lo que pide Diego Alonso.

Pero la frase que terminó golpeando la ilusión de muchos aficionados llegó después. “Está fuera del presupuesto de lo que la Liga puede ofrecer”, reconoció el dirigente, dejando en evidencia que el aspecto económico vuelve a marcar límites importantes dentro del proyecto manudo.

Publicidad

Publicidad

La declaración no pasó desapercibida porque confirma algo que ya se intuía dentro del entorno rojinegro: Alajuelense quiere un técnico de jerarquía, pero tampoco está dispuesto, o en condiciones, de competir económicamente con proyectos mucho más grandes del continente.

ver también Luis Marín lo confirma: Alajuelense recibe la respuesta que la afición esperaba para reemplazar al Machillo Ramírez

Vela también aprovechó para responder a quienes consideran que, por su nacionalidad y sus conexiones en México, podría intentar llevar amigos al club. “No, para nada. Lo contratamos en función del gran trabajo que había hecho en Pachuca y construimos una relación de amistad a partir del trabajo”, explicó.

Publicidad

El gerente insistió en que las decisiones pasan por el perfil y no por vínculos personales. Aun así, sus palabras dejaron claro que, aunque el nombre de Diego Alonso seducía muchísimo en Alajuelense, la realidad económica del club hace prácticamente imposible una operación de ese tamaño.

Publicidad

Mientras tanto, la Liga sigue evaluando opciones para iniciar un nuevo proyecto después del duro golpe que significó quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026. Y aunque la afición sueña con un entrenador de talla internacional, desde la dirigencia ya empezaron a bajar las expectativas.

Publicidad

Datos Claves