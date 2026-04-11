Carlos Mora despega en Europa: el ex Alajuelense confirma su gran salto mientras pelea por el título con la U. Craiova

Carlos Mora sigue dando de qué hablar en Europa. Ya con dos años de rodaje y totalmente asentado en el fútbol rumano, el ex Liga Deportiva Alajuelense está firmando una campaña para enmarcar con la camiseta de la Universitatea Craiova, metido de lleno en la pelea por el título.

Los números del tico hablan por sí solos. Durante la fase regular de la SuperLiga, Mora dijo presente en 20 de los 30 compromisos, aportando dos goles y dos asistencias para mantener al equipo en lo más alto.

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Pieza clave en el tramo final

Ahora, en los tres partidos que se han jugado de la fase final del campeonato, el técnico lo mandó a la cancha como titular inamovible y ya respondió con una nueva asistencia.

Mora está en un gran nivel y se ilusiona con ser campeón (Instagram).

A esta cuota en liga hay que sumarle su factura en otros torneos: un grito de gol en la Copa de Rumania y un papel protagónico en las fases eliminatorias rumbo a la Europa League, donde se despachó con dos anotaciones y dos asistencias en apenas seis juegos.

Un nuevo salto para Carlos Mora

Como era de esperarse, el presente inmejorable de Carlos Mora se ha visto directamente reflejado en su cotización. En su última actualización, el portal especializado Transfermarkt aumentó su valor de mercado en 300 mil euros.

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Con este ajuste, Mora confirma un salto respecto al millón de euros que valía hasta fines de marzo y ahora pasa a estar valuado en 1,3 millones de euros. Esta impresionante cifra representa el valor más alto que ha alcanzado el ex manudo en toda su carrera profesional.

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Con su cotización en números récord, Mora no quita el pie del acelerador y sigue enfocado en conseguir el anhelado título de la primera división de Rumania. El siguiente obstáculo en esa carrera será este lunes 13 de abril, cuando la U. Craiova visite al siempre duro Cluj por la jornada 4 de la etapa campeonato de la SuperLiga.

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En síntesis

Carlos Mora suma 5 goles y 5 asistencias a lo largo de la temporada, consolidándose como titular en la etapa decisiva del campeonato rumano.

Gracias a su gran nivel, el portal Transfermarkt elevó la cotización del tico de 1 millón a 1,3 millones de euros, el valor máximo de toda su carrera.

Enfocado en el título de la SuperLiga, el próximo reto para el ex Alajuelense será este lunes 13 de abril en un duelo clave como visitante frente al Cluj.