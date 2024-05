Los manudos tuvieron que llegar a la instancia de los once pasos para eliminar a los florenses.

La Liga Deportiva Alajuelense se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura 2024 de la Primera División de Costa Rica, luego de vencer 2-0 en la tanda de los penales a Club Sport Herediano y ahora está a la espera de su siguiente rival que será Deportivo Saprissa o Asociación Deportiva San Carlos.

La serie llegaba con un triunfo de 1-0 a favor de los manudos que habían logrado ponerse en ventaja en la ida, por lo que ahora tenían la tarea de defenderla o aumentarla, pero no tuvieron una tarea fácil ante el Team que trató de hacer lo suyo.

Empate en el global

El partido fue bastante parejo, con unos florenses que trataron de imponer condiciones, sacar ventaja de su condición de local y así poder por lo menos empatar la llave, pero enfrente se toparon con unos manudos bien ordenados, que taparon todos los espacios posibles.

Herediano lo intentó por todas las vías, pero se topó con los defensores, con un inspirado Leonel Moreira y también con su falta de contundencia, lo que hacía pensar lo peor porque no pudieron anotar en la primera parte y en gran medida de la segunda.

Pero cuando todo parecía que terminaría en empate y con la clasificación para los leones, al minuto 82 apareció Yendrick Ruiz, que con un gran pase a Adrián Garza lo dejó solo para que este definiera de derecha para anotar el 1-0 en el juego y el 1-1 en el agregado.

A los penales

Con el empate que persistió durante los 90 minutos y los 30 de los tiempos extras, el ganador se tuvo que definir desde la tanda de los once pasos, donde reinó la falta de puntería en especial de los locales y esto le permitió a los manudos llevarse el pase.

Celso Borges y Fernando Lesme anotaron para Alajuelense, mientras ninguno marcó para Herediano, por lo que se confirmó la clasificación y ahora está a la espera de su contrincante en la final.