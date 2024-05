Herediano cayó 1-0 en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Costa Rica ante Liga Deportiva Alajuelense, resultado que causó la molestia en Jafet Soto, presidente del Team, quien lanzó una fuerte crítica al trabajo del arbitraje, asegurando que ya es una constante que quieran afectar a su equipo.

Soto no se guardó nada al cuestionar lo hecho por Adrián Chichilla, Diego Salazar, Jeriel Valverde y Yazid Monge, quienes estuvieron a cargo de impartir justicia en el duelo del pasado miércoles.

Fuerte crítica al arbitraje

“Vi a mi equipo con personalidad, con muchas ganas, con una gran actitud e indudablemente, pasa lo que nos ha pasado a lo largo de once años en Fuerza Herediana, nos hicieron una Foster (gol fantasma en semifinal ante Saprissa en 2015), nos habían hecho una en Tibás, faltaba que nos hicieran una en Alajuela“, comenzó diciendo.

“No le pitó dos penales a Rooney Mora, porque no le dio la gana, porque era antiherediano, entonces es indudable que tenemos que ir contra todo, nos joden, deberían de sacar esa estadística“, agregó.

“A mí me critican cuando yo salgo antes de los partidos y empiezo a hablar del arbitraje, bla, bla, bla y cuando salió el entrenador de ellos (Alexandre Guimaraes) y el vocero de ellos (Marco Vásquez) a decir que había que cuidar a Joel (Campbell) y que esto y lo otro, está predisponiendo”, puntualizó

¿Estará en el banquillo para la vuelta?

Por otra parte, también hay que recordar que el entrenador Héctor Altamirano fue expulsado y se le consultó si él será el encargado de estar en el banquillo, pero por el momento todavía no ha definido si lo estará, por lo que es muy probable que tome la decisión de último.

“Hay presidentes que no tienen capacidad para sentarse en la banca, hay miembros del Comité Ejecutivo que no pueden porque no son entrenadores, yo sí soy entrenador. Si mi equipo me necesita en la banca, yo voy a estar en la banca, eso téngalo por seguro y voy a pelear con uñas y dientes“, finalizó.