La Sub-17 Femenina de Costa Rica se quedó sin posibilidades de avanzar a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2025. La Tricolor cayó por 3-1 frente al seleccionado local y finalizó en la última posición del Grupo A.

Había mucha ilusión en Costa Rica con sumar una victoria este viernes, especialmente después de haber igualado por 1-1 frente a Brasil en la segunda jornada. Este resultado histórico tuvo mucha influencia de la portera, Valeria Fernández, quien fue destacada con puntaje perfecto.

En la primera jornada, el equipo comandado por Edgar Rodríguez había sido derrotado por Italia, otra de las grandes potencias de la región. Fue por 3-0. Luego, obtuvo su primer punto en una Copa del Mundo Sub-17 ante la Verdeamarelha, algo que fue destacado por la FIFA en sus canales oficiales.

De esta manera, La Sele cierra una participación más que digna de destacar, especialmente por lo sucedido en la segunda jornada. Además, pudo marcar dos goles en estos tres juegos. Uno fue de Lucía Paniagua contra Brasil y este viernes anotó Naima Moya.

Costa Rica terminó su participación en el Mundial Sub-17 Femenino

En el otro partido del grupo, que se disputó en el mismo horario que el de la Tricolor, fue victoria por 4-3 para Italia. El cuadro azzurro se quedó con el liderazgo del grupo con nueve puntos, mientras que Brasil avanzó como segunda con cuatro.

La tabla de posiciones del Grupo A.

Marruecos, por su parte, sumó tres y debe esperar resultados para clasificar como uno de los mejores terceros y meterse dentro de los mejores 16 países. La Sele en la última colocación con dos goles a favor y siete en contra.