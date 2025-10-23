Es tendencia:
Selección de Costa Rica Femenina

“Nuevo entrenador”: Fedefútbol confirma la noticia que tanto esperaba Costa Rica rumbo al Mundial

Después de varios días de incertidumbre, la Selección de Costa Rica recibe la noticia que necesitaba.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El presidente confirmó lo que muchos esperaban.
La próxima semana, cuando falten pocos días para que comenzar las Eliminatorias rumbo al Mundial, la Fedefútbol anunciará al nuevo cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica femenina. Desde la salida de Beni Rubido, La Sele todavía no tiene entrenador.

Según confirmó el propio presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, está todo listo para que el Comité Ejecutivo tome la decisión de designar al reemplazo del técnico español. “El plantel patrio la otra semana tiene en planes saber quien será su nuevo entrenador”, reveló La Nación.

Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales, ya preparó el análisis de las cinco opciones que tiene Costa Rica en carpeta para que dirija las Eliminatorias para el Mundial 2027. La postura de la Federación es clara: contar con un técnico o técnica que tenga un recorrido en el plano internacional y de trayectoria.

El que tenga el currículum es importante para nosotros. Nosotros pensamos buscar gente con alto perfil, gente que venga a enseñarnos. Beni Rubido se fue al Atlético de Madrid, teníamos al director de ciencias del deporte y ahora se fue a la Real Federación Española de Fútbol con la Selección Femenina. Gustavo Alfaro se fue a Conmebol, esto quiere decir que estamos buscando gente muy capacitada y atractiva”, reveló Maroto en una entrevista con La Nación.

La actualidad de la Selección de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos

Cabe mencionar que la Selección Nacional Femenina se encuentra en Guatemala, donde está disputando los Juegos Centroamericanos 2025. El martes tuvo un debut con victoria. Después de casi dos años sin ganar con nueve derrotas y tres empates, derrotó a Panamá por 2-1.

De manera interina, Patricia Aguilar se hizo cargo del seleccionado femenino que buscará clasificar a la semifinal el próximo sábado 25 de octubre, cuando La Sele enfrente a El Salvador por la segunda jornada del grupo.

Patricia Aguilar, interina de la Selección Mayor y DT de la Sub-20.

