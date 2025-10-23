La Selección de Costa Rica Sub-17 Femenina tuvo su segunda presentación el pasado martes frente a su par de Brasil en el Mundial de Marruecos. Para sorpresa de muchos, el partido terminó igualado por 1-1. La Tricolor, como pasó en la Copa América 2024 con la Mayor Masculina, obtuvo un empate frente a la Verdeamarela.

El seleccionado comenzó ganando con el gol de Lucía Paniagua en la primera parte, pero sobre el minuto 83 no pudo sostener la victoria y todo terminó igualado por 1-1. Este empate se explica gracias a la excepcional actuación de la portera, Valeria Fernández, quien se lució ante los ojos de la FIFA.

Foto: FCRF

A lo largo de los 90 minutos, Fernández tuvo 12 atajadas (siete de estas dentro del área). Por si fuera poco, tapó un penalti sobre el minuto 97 y le dio el primer punto de Costa Rica en este Mundial Sub-17, luego de lo que había sido la derrota ante Italia en la primera jornada por 3-0.

ver también “Nuevo entrenador”: Fedefútbol confirma la noticia que tanto esperaba Costa Rica rumbo al Mundial

Gracias a este rendimiento, Valeria fue elegida como la mejor portera de la segunda fecha con una calificación perfecta de 10 puntos. Sofascore, sitio de estadísticas, le dio ese puntaje después de salvar a la Tricolor de la derrota.

El 11 ideal de Sofascore.

Publicidad

Publicidad

Gracias a este puntaje, fue el más alto entre todas las futbolistas de la Copa del Mundo junto a la paraguaya Claudia Martínez, quien le marcó tres goles a Nueva Zelanda.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-17?

Ahora, Costa Rica se enfrentará al equipo local, Marruecos, en busca de la clasificación a los octavos de final. Necesita una victoria para alcanzar los cuatro puntos. Cabe aclarar que clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Por eso, un triunfo este viernes le daría el boleto histórico a la siguiente instancia.