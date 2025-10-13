Este lunes, la Selección de Costa Rica se juega uno de los partidos más importantes desde la llegada de Miguel Herrera. El seleccionado tricolor recibirá a Nicaragua por la cuarta jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026, con la obligación de obtener un buen resultado.

Para preparar este partido fundamental, el Piojo Herrera tuvo varias ausencias que atentaron contra el once inicial que saldrá a la noche en el Estadio Nacional ante los Pinoleros.

El entrenador mexicano ya conocía las bajas de Orlando Galo y Alexis Gamboa por acumulación de amarillas. Sin embargo, no sabía que a último momento no iba a contar con Celso Borges, quien definitivamente no se recuperó del desgarro sufrido semanas antes.

ver también Afuera de La Sele: Piojo Herrera toma una drástica decisión con una figura de Costa Rica antes del duelo con Nicaragua

Celso Borges no está en la lista de convocados de Costa Rica para enfrentar a Nicaragua

El periodista Ferlín Fuentes confirmó que el mediocampista de Alajuelense no forma parte de la lista oficial de 23 jugadores que se debe entregar horas antes del partido.

Celso Borges en los entrenamientos de La Sele. (Foto: FCRF)

De esta manera, Celso Borges termina su participación en la doble fecha de octubre. Lo que parecía un regreso a las canchas con la camiseta tricolor dos años después, finalmente el volante volverá a Alajuelense sin haber sumado minutos.

Publicidad

Publicidad

El referente manudo se lesionó en el partido de ida contra Motagua por la Copa Centroamericana el pasado 23 de septiembre. Desde entonces, pasaron tres semanas en las que intentó recuperarse del desgarro muscular para jugar este lunes contra el seleccionado nicaragüense.