La Liga Deportiva Alajuelense celebra el crecimiento de una de sus jóvenes promesas. Kenyel Michel, extremo de apenas 20 años, atraviesa un momento dorado en su carrera profesional y este viernes recibió la que probablemente sea la mejor noticia de su vida: su fichaje al Minnesota United de la MLS quedó confirmado.

La transferencia al fútbol estadounidense llega en un punto clave de su desarrollo. Michel venía mostrando un rendimiento ascendente en los últimos meses, consolidándose como una pieza desequilibrante en el ataque y despertando el interés de visores internacionales. Su talento, velocidad y capacidad para encarar lo colocan como uno de los proyectos más interesantes del balompié nacional.

¿Cuál es la buena noticia que recibió Kenyel Michel?

El impacto de esta venta no solo representa un salto en su trayectoria, sino que además podría abrirle las puertas de la Selección de Costa Rica. De hecho, según trascendió, Michel sería una de las novedades en la lista que el entrenador Miguel Herrera presentará para los próximos juegos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 frente a Nicaragua y Haití.

Publicidad

Publicidad

El propio Herrera ha seguido de cerca al juvenil y se mostró satisfecho con lo que ha visto en su evolución. Aunque el llamado aún no es oficial, todo indica que Michel será considerado como parte de esa renovación generacionalque pretende implementar el técnico mexicano para darle frescura y dinámica al combinado nacional.

Kenyel Michel será convocado para la Sele.

Publicidad

Pese a la expectativa que genera su futuro, Michel se mantiene con los pies en la tierra. “Es algo que no está en mí, sino en manos del profe (Herrera). Yo solo he tratado de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido, para lo que trabajo duro. No sabría decirle si me deben llamar, eso queda en manos de él”, expresó con humildad.

Publicidad

ver también Anthony Hernández necesitó sólo 6 palabras para contestarle a Kendall Waston y calentar el clásico Saprissa vs. Alajuelense

La doble noticia, su salto al fútbol de la MLS y la posibilidad de debutar con la Tricolor, consolida a Kenyel Michel como uno de los nombres a seguir en el presente inmediato del fútbol tico. El extremo está listo para dar un paso adelante en su carrera y, de paso, convertirse en un símbolo de la nueva generación que busca poner otra vez a Costa Rica en un Mundial.