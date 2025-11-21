Advertencia a Saprissa: Jafet Soto toma una drástica decisión en Herediano que puede complicar a Vladimir Quesada

Este sábado, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano volverán a la actividad por el campeonato nacional y se cruzarán por la definición del Torneo Apertura 2025. El Team necesita de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

El equipo comandado por Jafet Soto viene en alza, pero su regularidad se vio afectada por el parón de selecciones. En su visita a La Cueva, tendrá que sumar de a tres para acercarse a Liberia, ubicado en la cuarta posición y el último que estaría avanzando a semifinales.

Sabiendo de la importancia del encuentro contra Saprissa, el mandamás florense tomó una decisión que, según confesó, la realiza cada vez que sus dirigidos deben afrontar un partido de esta calidad.

La decisión especial que tomó Jafet Soto antes de enfrentar a Saprissa

Este jueves, en conferencia de prensa, Jafet Soto reconoció: “Estamos concentrados desde el jueves, como lo hacemos en las finales, porque este es un partido muy importante para nosotros. Es una final y tomamos este compromiso con gran seriedad tras el parón del campeonato“.

Además, explicó que pasarán lo necesario para sacar el partido adelante y superar al conjunto de Vladimir Quesada: “Tenemos claro cómo se juegan estos partidos y, si tenemos que sufrir, lo vamos a hacer, pero también vamos a jugar bastante bien, porque estos 20 días fueron muy provechosos. Esperamos hacer un buen partido y mantener vivas nuestras aspiraciones”.

El técnico del Team se lo juega todo en este encuentro crucial, ya que solo restan tres partidos para terminar la fase regular. De no ganar, podría quedar eliminado si Municipal Liberia y Cartaginés triunfan en sus próximos compromisos.

