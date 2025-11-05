Es tendencia:
“Poquitas posibilidades”: Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

Costa Rica definirá en las dos últimas fechas de Eliminatorias su boleto al Mundial de 2026 y Osael Maroto sorprendió a todos los ticos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión
La Federación Costarricense de Fútbol encabezada por Osael Maroto presentó la nueva camiseta de local de la Selección de Costa Rica para el proceso rumbo al Mundial de 2026, una indumentaria que destaca por su inspiración en la guaria morada, flor nacional del país.

La confesión de Osael Maroto que sorprende a Costa Rica

Osael Maroto explicó que el proceso de diseño de la nueva camiseta de la selección se llevó a cabo junto a Adidas, conversando sobre los elementos que representan al país y lo que se quería transmitir a gran escala. Aunque las posibilidades de modificar detalles eran limitadas.

“Con Adidas nos sentamos para hablar del país sobre lo que queremos en el macro, pero las posibilidades de hacer cambios son muy poquitas. Es un gran diseño, es diferente a las que hemos tenido antes. Es moderna y estamos muy contentos con el diseño”, compartió Osael Maroto sobre cómo se eligió el diseño de la nueva camiseta de la selección.

La nueva camiseta de La Sele

El diseño busca reflejar identidad y orgullo nacional, incorporando detalles simbólicos como la frase “Pura Vida” en la parte posterior del cuello, una expresión que representa la esencia del ser costarricense.

Con esta camiseta, la Selección pretende llevar consigo un mensaje de tradición y cultura en su camino hacia la máxima cita mundialista.

La nueva camiseta de la Selección de Costa Rica estará disponible al público a partir del 6 de noviembre, tanto en tiendas Adidas como de forma online a través del sitio oficial adidas.com

