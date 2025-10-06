Jeyland Mitchell rompió el silencio: el defensor le respondió a Robin Van Persie por haberlo borrado en Feyenoord

La carrera de Jeyland Mitchell ha dado un giro importante en los últimos meses. El joven defensor costarricense, una de las mayores promesas del fútbol nacional, vivió un duro periodo en el Feyenoord de los Países Bajos, donde perdió protagonismo tras la llegada de Robin Van Persie al banquillo.

Mitchell, que había sido considerado una de las apuestas del club neerlandés por su solidez y carácter defensivo, vio cómo su situación cambió drásticamente. Según trascendió, el histórico exdelantero del Manchester United y Arsenal lo consideraba un jugador “con demasiada intensidad” y decidió bajarlo de los entrenamientos del primer equipo, lo que marcó el inicio de su salida.

Poco después, Van Persie lo dejó completamente fuera de los planes para la nueva temporada, y Mitchell terminó fichando por el SK Sturm Graz de Austria, en busca de minutos y continuidad. Su salida fue interpretada por muchos en Costa Rica como una decisión injusta, considerando el potencial y la proyección del zaguero de 20 años.

¿Qué dijo Jeyland Mitchell sobre la acción de Robin Van Persie?

Tras un tiempo de silencio, el defensor finalmente se refirió al tema y dejó un mensaje maduro y sereno: “Uno trata de demostrar quién es uno y eso me ha ayudado a crecer como futbolista y persona. Lo de Van Persie es una decisión de él y voy a estar dispuesto a lo que el entrenador quiera”.

El tico prefiere enfocarse en el presente y aprovechar la oportunidad que se le abre en Austria, donde ya comenzó a sumar minutos y a mostrarse como uno de los fichajes más prometedores del Sturm Graz. Su objetivo, más allá de lo ocurrido en Holanda, es seguir creciendo y consolidarse como titular tanto en su nuevo club como en la Selección de Costa Rica.

Aunque evitó polémicas, sus palabras dejan claro que la experiencia con Van Persie fue una lección de madurez. Jeyland Mitchell decidió mirar hacia adelante, demostrar su valor en la cancha y seguir escribiendo su historia en Europa, lejos de quien un día decidió borrarlo del Feyenoord.