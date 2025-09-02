A Jafet Soto le preguntaron por Marcel Hernández y su última respuesta sorprendió a todos: “¿Lo firmo o no lo firmo?”

A Club Sport Herediano se le escurre el tiempo entre los dedos. El mercado de fichajes del fútbol costarricense cierra dentro de días, el jueves 18 de septiembre, y todavía no logró asegurar la continuidad de una de sus máximas figuras: Marcel Hernández.

El contrato del delantero cubano finaliza en diciembre, pero las ofertas de renovación que le presentaron los florenses no satisficieron sus expectativas. Además, ya tiene el aval para negociar con otros equipos. Y sondeos no le faltaron: sonó en Saprissa, pero también preguntaron por él otros clubes nacionales y también del extranjero.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la situación de Marcel Hernández?

A pesar de este escenario de aparente desventaja, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, se mostró confiado al hablar sobre el futuro de Marcel Hernández, a quien visualiza vestido de Rojiamarillo en enero.

“El tema lo lleva Gustavo (Pérez). Está muy cerca de concretarse algo. Está a un 99%, para que no sufran los demás. Esos que se preguntan: ¿Lo firmo o no lo firmo?, ¿lo llevo o no lo llevo?, ¿saco plata o no saco plata?”, manifestó Soto previo al encuentro con Liberia del domingo, que Herediano ganó 1-0.

En lo que va del Torneo Apertura 2025, Hernández aportó 4 goles y 3 asistencias en seis partidos. Cifras a las que se suman las 3 dianas que anotó en la Copa Centroamericana, donde quedaron eliminados en fase de grupos, y también brindó un pase gol.

No cabe duda de la vigencia del ariete de 36 años. Por eso, Hernán Medford ya movió las fichas que estaban a su alcance para intentar convencerlo: “Con Marcel ya me senté, ya conversamos un poco. Él me externó lo que deseaba y lo que nosotros ofrecíamos”, contó en rueda de prensa.

Marcel Hernández fue indispensable en el bicampeonato de Herediano. (Foto: Jorge Navarro / La Teja)

Hernán Medford pidió por la continuidad de Marcel Hernández

El DT de Herediano fue claro cuando le consultaron por el futuro del máximo goleador extranjero del fútbol tico. “Para mí tendría que quedarse, está claro. Es el goleador, un jugador que marca diferencia, pero lamentablemente yo no me puedo meter en eso (las negociaciones). Si a mí me preguntan, es un jugador sumamente importante para el equipo”, cerró.