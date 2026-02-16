“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

El entrenador de Real España Jeaustin Campos fue claro al asegurar que existe una gran diferencia entre los equipos de la MLS y Liga MX con la Liga Nacional de Honduras, sin embargo, eso no les quita las ganas de hacer historia en la Concachampions.

La Máquina del Real España enfrenta este martes 17 de febrero al LAFC en el estadio Morazán de San Pedro Sula y el estratega tico aseguró que saldrán en busca de la ventaja para aprovechar la localía.

Por otro lado, Jeaustin Campos también recordó el desempeño de Olimpia en la Concachampions, torneo del que quedó eliminado en manos del América.

Jeaustin Campos también aseguró que si toca hablar de sorpresas, que lo hagan, ya que su equipo saldrá con las agallas en busca de escribir una nueva página en la historia del club aurinegro.

Las palabras de Jeaustin Campos

¿Cómo se encuentra Real España?

Hemos intentado, con éxito, dosificar y tener una rotación en la planilla durante los últimos juegos. Gracias a Dios, como lo habíamos anunciado, hemos tenido una planilla bien competitiva y hemos intentado hacer rotaciones precisamente para que físicamente estemos a punto.

Es una guerra

Es una guerra de dos batallas, de 180 minutos o más. Queremos salir a buscar el partido, con buena intensidad y presión, y ya tenemos claro en qué sectores del campo vamos a presionar y dónde podemos hacer daño.

Aprovechar la localía

Estamos en nuestra casa, con nuestra gente, y vamos a competir desde el inicio, buscando con agresividad e intensidad sacar ventaja en este primer partido de la llave. Desde que llegamos, independientemente del sistema o los perfiles, siempre intentamos ir al frente. De visita o de local hemos jugado exactamente igual en los últimos partidos.

El mensaje a Olimpia

Sobre el ejemplo de Olimpia, no comparto esa visión. Para mí jugó bien, trabajó bien, pero a veces aparecen jugadas individuales que marcan la diferencia. Eso es algo que en nuestro fútbol nacional a veces no es tan frecuente, pero en ligas como la MLS o la Liga MX sí lo es, solo hay que ver los presupuestos y el tipo de jugadores que tienen.

Atacar con equilibrio

Vamos a atacar, pero con equilibrio. Usaremos un bloque medio, intentaremos provocar que entreguen la pelota, tener buena posesión como lo hemos venido haciendo. Luego será cuestión de generar suficientes oportunidades y concretarlas.

Centroamérica lejos de la MLS y Liga MX

La liga hondureña no se compara con la MLS. Eso es cierto. Igual que la Liga MX tampoco se compara con la liga de Honduras. Centroamérica está lejos en muchos aspectos: estructura, formación de futbolistas, campos de entrenamiento, presupuestos.

Independientemente de esas realidades, es que si todo estuviera definido por las diferencias estructurales, no tendría sentido jugar. Si fuera así, Arabia Saudita no le hubiera ganado a Argentina en el primer partido del Mundial pasado.

¿Qué pasa si avanza Real España?

Si nosotros ganamos esta serie y avanzamos, eso no significa que la liga de Honduras sea mejor que la MLS o la mexicana.

No vamos a ocultar nuestra realidad, pero tampoco vamos a permitir que nos menosprecien. Tenemos ilusión, ganas de hacer historia, de trascender. Sabemos nuestras limitaciones y también conocemos las diferencias estructurales, pero eso no nos va a achicar.

Al contrario, debe ser un incentivo. Sabemos que nuestras ligas centroamericanas tienen menos recursos para competir a nivel de primer mundo, pero tenemos corazón, agallas y fuerza para salir adelante. Tenemos hambre de trascender.

¿Habrá sorpresa?

Si quieren hablar de sorpresas, hablemos de sorpresas. Pero no vamos a sentarnos ni agachar la cabeza. Al contrario, eso debe ser una herramienta para levantarnos, dar la cara y salir a luchar en cada sector del campo mañana.