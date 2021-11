Temporada de lujo es la que está teniendo Herediano y así lo demuestran sus números, así como también los registros de Yendrick Ruiz quien está encaminado a lograr las mejores estadísticas de toda su carrera siendo una pieza determinante en el Apertura que mantiene líder a Herediano a falta de una jornada para el final sin posibilidades de que le arrebaten esta posición. Tras el gran rendimiento de Ruiz, el Diario As de España lo resaltó en una de sus notas.

Sí, en 21 jornadas disputadas de este campeonato Yendrick Ruiz ya registra los mismos goles que había marcado en la temporada anterior con la mitad de encuentros jugados. De hecho, si mantiene este ritmo estaría encaminado a superar los 19 goles que hizo en la temporada 2014/2015. Y es que el nivel ofensivo demostrado esta temporada está siendo más que positivo para el atacante costarricense.

Yendrick Ruiz intratable

El año pasado Yendrick Ruiz se convirtió en el goleador histórico tras superar a Claudio Jara. "Claudio Jara anotó 98 goles en 375 juegos, promedió un gol cada 3,8 partidos jugados, mientras que Yendrick Ruiz consigue sus 98 goles en 247 juegos, es decir, 128 juegos menos que Jara. Su promedio es 1 gol cada 2,5 partidos jugados", comentaba ese día Cristian Sandoval.

En Heredia todo es fiesta, su liderato en la tabla no es ninguna casualidad y no caben las discusiones en cuanto a su desempeño en la cancha, es tanto su poderío, que no conocen la derrota desde la fecha 9 del certamen y con Yendrick Ruiz como líder en la ofensiva del equipo que registra 33 goles a favor y 17 en contra, no querrán bajar el pie del aceledador, sobre todo en las instancias de semifinales.