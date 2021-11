Herediano no quiere sorpresas al cierre del torneo e irá por el gane hoy

Esta tarde, el Club Sport Herediano recibe en su casa a Grecia, en la que podría ser una fecha decisiva en su búsqueda por liderar el cierre de la primera fase del torneo nacional; una racha imparable que no se ha detenido en herediano desde que Jeaustin Campos asumió el banquillo.

En Heredia todo es fiesta, su liderato en la tabla no es ninguna casualidad y no caben las discusiones en cuanto a su desempeño en la cancha, es tanto su poderío, que no conocen la derrota desde la fecha 9 del certamen, a inicios de setiembre.

No se confían

Pero a pesar del buen momento que viven y el alto nivel mostrado, los del centenario no quieren dar cabida a ninguna sorpresa al ciere del torneo, por eso hoy irán con todo a enfrentar a su rival y de una vez asegurar el primer lugar de esta fase. Con 39 puntos en la bolsa, los florenses solamente necesitan ganar hoy para ser inalcanzables en la cima.

De concretar una victoria, llegarían a 42 unidades y ningún otro club podría igualarlos en el escalafón, situación que los dejaría con la posibilidad de descansar o rotar a su equipo estelar el fin de semana, antes de iniciar la etapa de semifinales.

Detrás de Herediano, le sigue Alajuelense en el segundo lugar con 35 puntos, una cifra que les permite soñar -aunque brevemente- con cazar a los florenses, una circunstancia que a estas alturas no depende solamente del trabajo manudo, sino que además requieren de un traspié rojiamarillo. Los erizos también juegan esta noche en casa frente a Guadalupe (ya sin opciones al título) y de alcanzar la victoria se acercarían a la cima, pero aún con un juego por disputarse.

El último juego para florenses y manudos será el próximo domingo, ambos a las 3 pm, donde enfrentarán a Sporting FC y Pérez Zeledón respectivamente, pero que dependiendo de los resultados de este mipercoles, podrían ser un mero trámite.

Más abajo en la tabla se encuentran Saprissa y Santos; y salvo alguna improbabilidad, serán estos cuatro clubes quienes avancen a la segunda fase del campeonato.