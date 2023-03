De manera oficial la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA ejecutaron una nueva regla para los arqueros en general, en donde nos se les permitirá a los guardametas tener ciertas actitudes a la hora de que se ejecute un penal. Si bien Keylor Navas no se ha caracterizado por ser un arquero que "distraiga" a los pateadores, ahora deberá tener una nueva regulación bajo los tres palos que, ante cualquier "movimiento" irregular a la hora de un penalti, esto podría ser sancionado.

Recordemos que Damián Emiliano Martínez, el arquero de la Selección de Argentina que se consagró en Qatar, ha sido el gran protagonista en esta noticia, ya que según el diario The Sun, debido a los "trucos" que utilizaba para distraer a los jugadores que iban a ejecutar el penal, ha sido mal visto desde FIFA y por eso la implementación de esta nueva norma.

Nuevo reglamento para los arqueros

"El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes del arco y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, por ejemplo distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro", aseveró dicho comunicado con el nuevo reglamento para los arqueros.

La IFAB y la FIFA anunciaron de manera oficial los principales cambios que surgieron del encuentro encabezado por Debbie Hewitt, presidente de la Federación Inglesa, y que contó con la presencia de Gianni Infantino, titular de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial, de cara a la temporada 2023/24 y comenzarán a regir desde el próximo 1° de julio.