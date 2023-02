La Cueva albergó este lunes un duelo entre Saprissa y Cartaginés que tuvo de todo: polémica por el supuesto penal de Parker a Waston que Mariano Torres cambió por el gol del triunfo al 46'; el regreso de Bolaños tras seis meses; un episodio más del mal momento Brumoso, que ahora mira de reojo la tabla acumulada; bronca entre Ureña, el cuerpo técnico visitante y el de la "S"; y, por último, declaraciones punzantes entre los técnicos.

Paulo Wanchope había señalado en rueda de prensa que los arbitrajes favorecen más a los tibaseños luego de que Jeaustin Campos tildara de incompetente a Juan Gabriel Calderón, declaración enmarcada post filtración de mensajes de WhatsApp sufrida por los silbateros: "La semana pasada berrearon y vea lo que está pasando, más de una vez nos cortaron la jugada y ese penal no fue penal para nada", comenzó.

"Desgraciadamente hay decisiones que uno se extraña, yo nunca he hablado de estos temas de arbitraje pero es importante decirlo (...) Ojalá me escuchen y me sancionen o lo que sea, pero parejo para todos. Tengo derecho a hablar. No soy Jeaustin, que tiene no sé cuántos campeonatos y puede levantar la voz y decir todo lo que dijo. Tengo un campeonato de Copa y uno con la selección, pero puedo hablar", señaló Wanchope.

Jeaustin Campos no se quedó callado

El estratega Morado salió al cruce cuando se consultó por los dichos de su colega: "En el caso del arbitraje, hemos pasado de víctimas a victimarios, si quiere hacer un berrinche que lo haga, sino está conforme que lo diga, pero por qué tengo que estar yo allí. No siento que nos hayan favorecido y si hilamos delgado hay situaciones, pero no hablo más", arremetió.

"Ya eso eso quedó en manos de la comisión técnicoa o la junta directiva. No sé si abrirán otro chat también... No creo, creo que esto es fútbol. Ahora olviden que yo seguiré hablando del arbitraje y la gente de arriba que maneje las cosas como deba. Yo no soy de poner excusas fuertes, yo vengo a hacer mi trabajo y buscar el bienestar de mis jugadores", finalizó Campos.

En la próximo sábado 18 de febrero, Saprissa visitará a Pérez Zeledón desde las 8:00 p.m. por la jornada 8 del Clausura 2023. Mientras que Cartaginés recibirá a Herediano (también en crisis y ya sin Géiner Segura al mando) el domingo, a las 11:00 a.m.