El Gerente General del Club Sport Herediano, Jafet Soto, no ocultó su total enojo contra el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), por el manejo y decisión que tuvieron con suspender al defensor central, Fernán Faerrón.

Además, el experimentado dirigente del conjunto florense arremetió contra el presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, por reclamar a la Comisión de Arbitraje tras la famosa polémica de los chats de WhatsApp de los silbateros nacionales.

“Hay una persona que es el presidente (JC Rojas) que es juez y parte. Él está en la Federación, él es jefe de los árbitros y yo creo que tampoco uno se puede victimizar. ¿Entonces ninguno de esos árbitros le va a poder pitar a Saprissa? ¿Ninguno? Están en Concacaf, en el staff y como parte de eso deben ser tomados en cuenta. No le veo mayor cosa. Me parece que el tema fue tratado como se tenía que tratar, sutilmente. Yo no veo por qué haya que cambiar nada, todo tiene que seguir igual”, declaró Soto.

El jerarca florense añadió: “Se puede decir que nosotros en el Comité Disciplinario nunca hemos ganado nada, nunca, absolutamente nada, mientras que otros equipos cuando lo hacen en contra de Herediano sí lo han hecho y yo creo que por el bienestar del fútbol ya esa comisión tiene muchos años ahí y está muy comodita y debería de irse”.

En los últimos días se han dado algunas polémicas o situaciones relacionadas al arbitraje, por lo que Soto dejó clara su postura con respecto al tema, eso sí, no se guardó nada para solicitar la salida de Miguel Chacón y todos en el Tribunal Disciplinario.