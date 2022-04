Después de un espectacular cierre en las Eliminatorias Concacaf, Costa Rica empieza a analizar el encuentro contra Nueva Zelanda por el repechaje. Ricardo Puig realizó una editorial sobre como llega el combinado tico y tuvo varias palabras de elogios por el gran nivel que están demostrando.

El periodista de ESPN no dio vueltas y comenzó revelando que para él los costarricenses ya están en Qatar 2022: "La selección tica está muy marcada como favorita para ganar el repechaje y poder estar en la Copa del Mundo en donde lo espera un durísimo grupo con España, Alemania y Japón".

Luego, explicó por qué ve tan bien a los ticos: "¿Por qué creo que Costa Rica es favorito? Por el momento que está atravesando el equipo tico y por el cierre de Eliminatorias. Es cierto que comenzó el octagonal con un montón de duas y no ganó en sus primeras cuatro partidos, incluida la derrota ante México en casa. Parecía que no le iba a alcanzar para pasar a Panamá".

Y agregó: "Pero la segunda vuelta que no se nos olvide. Ganó seis partidos de los últimos siete. Un cierre impecable que le sirvió para pasar a Panamá y quedar en ese lugar de repechaje más o menos cómodo. No quedo lejos de Estados Unidos y México. Es cierto que llegó a ese último partido con una diferencia de goles que no les haría pensar que la clasificación directa era posible".

Para finalizar, Puig resaltó el nivel del portero del PSG: "El repunte y el retomar futbolistas a nivel individual. Todo lo que representa Keylor Navas, quien volvió al equipo para liderar y encabezar el proyecto, hace que Costa Rica vaya al enfrentamiento contra Nueva Zelanda con amplias oportunidades para ser selección mundialista".