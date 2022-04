Cinco años han pasado desde que el mediocampista costarricense Elías Aguilar partió a probar suerte al fútbol coreano, una apuesta arriesgada para un jugador talentoso con todo para brillar en suelo nacional; sin embargo, el balance ha sido muy positivo y su paso por el país asiático ha sido destacado.

El centrocampista dio una amplia entrevista al periodista Kevin Jiménez a quien expresó su criterio en temas de Selección Nacional y su paso por el futbol asiático. El tico no oculta el dolor que sintió tras ser excluido de las convocatorias a la Sele en reiteradas ocasiones, aún cuando su rendimiento y constancia eran altos en el campeonato coreano.

Resentido pero tranquilo

“La verdad es que me dolió mucho durante un tiempo porque yo considero que todo va en el rendimiento, así es a nivel mundial. El que juegue más partidos, el más constante es quien es convocado, yo considero que mucho tiempo estuve ahí pero soy inteligente y se que si no estoy es porque no me quieren..." respondió el jugador en la entrevista.

En este particular, Elías es consciente la realidad con la tricolor, y aunque no le cierra la puerta, sabe que dadas las circunstancias, será muy complicado integrarse al cuadro patrio. El periodista le pregunta ¿le cierra Elias Aguilar las puertas a la selección nacional?

El 10 respondió con franqueza: "No, al que me la cerraron fue a mí, eso es una realidad pero como te digo estoy tranquilo...". Posteriormente se le pregunta si aún sueña con estar en Qatar; consecuente con su posición respondió: “Yo sueño pero soy una persona muy consiente, si no fui tomado en la eliminatoria, ni en amistosos ni en absolutamente es muy ilógico pensar que ahora me llamarán pero estoy tranquilo y sobre todo apoyando como un tico más”.

Aguilar es pieza fundamental en el Incheon United y lo es también a nivel general en el torneo de ese país, donde además fue premiado como el mejor mediocampista de toda la K-League.

Dentro de la entrevista concedida, Elías señala que elu contrato con su acaba a finales del presente 2022, pero de momento no pretende regresar a Costa Rica; primero quiere ver si puede dar el salto a otra liga fuera de Costa Rica y extender su carrera como legionario.

“Tengo pensado en salir en diciembre, buscar nuevos desafíos, en otro país. El club se me ha acercado (renovación) pero también siento que he cumplido un ciclo, ya son 5 años aquí” indicó el creatvo.

Sobre la posibilidad de volver a suelo tico, el jugador se desmarca de su anterior equipo, Herediano; señala que aunque fue un gran momento el que vivió con los actuales campeones, no le cierra a puerta a ningún club costarricense.

El volante también sigue muy de cerca lo que ocurre en el país centroamericano en tema de selección, conoce muy bien la reestructuración que sufrió el combinado patrio con la conformación de la comisión técnica, donde Jafet Soto forma parte, pero a pesar de ser una persona cercana a Aguilar, este no se ha comunicado con el jugador.

“No, no he sido contactado. Jafet es una persona que conoce el fútbol nacional, es espectacular. El tema de la comisión fue muy acertado, se está peleando un repechaje y están a las puertas de un mundial cuando al principio había mucha crítica”, señaló Aguilar al respecto.

En la era de Gustavo Matosas el frente del equipo naional costarricense, Aguilar tuvo regularidad en los llamados a La Sele, pero luego de su destitución, la selección y Aguilar tomaron caminos separados, algunos dicen que su rendimiento no alcanza para vestir la roja; otros consideran que nunca se le ha dado una oportunidad real.