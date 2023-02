La Primera División de Costa Rica está al rojo por fuera de los terrenos de juego. En los últimos días, luego del triunfo 1-0 de Cartaginés sobre Herediano, Paulo César Wanchope dio a conocer una estadística contra los Rojiamarillos que encendió la mecha del conflicto: "En la temporada pasada, de los 18 juegos disputados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales salieron con uno o dos expulsados", afirmó.

Juan Carlos Retana, presidente de la institución florense, fue el primero en contestarle. Y ahora se sumó el director técnico del primer equipo, Jafet Soto, quien atizó duramente contra Wanchope: "Como jugador no podemos decir absolutamente nada, tuvo una carrera espectacular, la respeto muchísimo. Pero como entrenador su carrera no soporta un fracaso más y se agarra de cualquier cosa para justificarse".

Tras la derrota 3-2 ante Alajuelense de este martes en el Alejandro Morera Soto, el entrenador Brumoso no hizo oídos sordos a los dichos heredianos y les respondió a ambos: "Para Jafet Soto y el presidente de Herediano lo que puedo decir es que Dios los bendiga y les ilumine con mucha sabiduría. Hay que tener argumentos para pelear y decir las cosas, es evidente que ellos no lo tienen", comenzó.

Sin embargo, el comentario más áspero se lo guardó para su colega: "Yo a Jafet lo conozco desde hace mucho tiempo y ahora no voy a gastar más tiempo en él. De lo que hemos escuchado de su vida profesional nunca nos ha dejado nada bueno, dejémoslo ahí y que apoyen a su club. El presidente tiene razón y yo estoy muy concentrado en el Cartaginés".

Recordemos que Wanchope ídolo del Team, en donde se formó antes de dar el salto a Europa, y no cree que este cruce atente contra su relación con la afición: "Respeto la institución y su historia. Lo que es Jafet y el presidente yo no sé si representarán a todos los heredianos, pero hablar de él no tiene sentido, acá estamos para cosas positivas. Ver qué le puedo aportar al fútbol nacional. Que peleen solos, yo no tengo por qué pelear y creo que las cosas se ven por si solas", concluyó.