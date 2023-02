El fútbol de la primera división en Costa Rica no podría estar más caliente, pero esta vez no nos referimos a las acciones dentro del rectángulo de juego, sino de la guerra de palabras, dimes y diretes entre estrategas y dirigentes de los clubes.

El más reciente capítulo lo inició este domingo el técnico del Cartaginés, Paulo Wanchope al publicar unos datos estadísticos del arbitraje que dejaron mal parados a los heredianos.

Chope detonó una bomba

"Herediano en la temporada pasada, de los 18 juegos disputados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales salieron con uno o dos expulsados," dijo Chope, entre otros datos sin más, abrendo paso a la polémica.

Pero este lunes, el presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana, reaccionó ante las declaraciones de Chope y defendió a su club medante una publicación donde además le metió cierto veneno disfrazado de respuesta.

"He estado mascullando las declaraciones de Paulo Wanchope, a quien respeto mucho, sobre sus estadísticas en relación con nuestro club, y me veo obligado a responder en nombre de nuestro club. Espero que las que lleva sobre el equipo que dirige sean mejores que las de los números que dejó la última vez que dirigió el Herediano.

Acusas a una persona cuando la incriminas de haber realizado acciones malas o de haber tenido una mala conducta. Si don Paulo Wanchope cree que existe una acción ilegal o inmoral de parte del arbitraje a nuestro favor, lo invito a presentar acusaciones y dejarse de rodeos. Si no, le recomiendo enfocarse en su equipo y no en el nuestro, el que hace tiempo ya no dirige.

Se ve muy mal que escude sus 27 días sin victorias al mando de su equipo, restándole valor al trabajo de su equipo para referirse al Herediano. Es hora de pasar la página y olvidar la terrible campaña que tuvo con nuestro equipo y que nos obligó a su despido para tratar de salvar la temporada, y dedicarse a trabajar y hablar del equipo que le da de comer, nada más. Más trabajo y menos excusas. El Herediano es de los heredianos. Gracias, pero nosotros nos ocupamos" escriió el jerarca rojiamarillo en su perfil de Facebook.

Al parecer, las declaraciones del exseleccionado nacional, no cayeron nada bien en el seno florense y hasta le recordaron su no tan orgullosos pasado por el banquillo de la institución.

Esta batalla inició semanas atrás, con las declaraciones en contra de los árbitros por parte del técnico saprissista, Jeaustin Campos, sucedido por los mensajes divulgados públicamente en un chat de árbitros. A esto se sumó el ex gerente herediano Jafet Soto, quien también arremetió contra Campos y de nuevo, contra Los árbitros.

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, también tuvo su protagonismo en alguna parte de esta historia, pero rápidamente se apartó de la polémica no sin antes dar su criterio.

Este martes, Wanchope dirigirá al equipo brumoso ante Alajuelense que marcha líder en la tabla de posiciones, mientras que herediano se medirá ante Saprissa este miércoles.