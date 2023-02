Este fin de semana se llevó a cabo la jornada 8 del Clausura 2023 y el partido más atractivo de la fecha o protagonizó Cartaginés ante el Club Sport Herediano, con marcador final de 1 por 0 en favor de los brumosos al final de los 90 minutos.

Los de la vieja metrópoli rompieron la paridad al minuto 45+2 de la primera mitad, por medio de Jeikel Venegas quien estuvo insistente en todo el juego y anotó el único gol del compromiso para darle los 3 puntos al cuadro blanquiazul.

Lo mejor vino en la conferencia de prensa

Pero posterior al pitazo final, vino la mejor parte, cuando, en conferencia de prensa, el DT del Cartaginés, Paulo Cesar Wanchope, soltó lo que pareció una bomba atómica desde el punto de vista deportivo, dejando a todo mundo con las cejas levantadas.

Lugo de escuchar las declaraciones del técnico perdedor, Jafet Soto, con múltiples quejas sobre el arbitraje y maquillando -con palabras- la innegable derrota rojiamarilla, llegó el turno de Wanchope, quien quiso aprovechar el momento al micrófono y dar los datos que detonaron el medio deportivo, este fn de semana.

Con documento en mano, el goleador histórico de Costa Rica comenzó a revelar un detalle no menor que puso a pensar a más de uno.

"Hay unos datos que me llevaron a preparar este partido, por lo que me dije, no voy a ser más inocente y que me llevaron a mí a tomar decisiones para este partido. Herediano en la temporada pasada, de los 18 juegos disputados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales salieron con uno o dos expulsados, lo que me llevó a los muchachos a decir, tranquilos, no reclamemos, hacer las entradas que hay que hacer y nada más, porque ya luego nos condicionan y todo eso" se dejó decir Chope sin miramientos.

De inmediato, la prensa le cuestionó si revelar estos datos significa que las decisiones arbitrales favorecieron al Herediano, a lo que el dos veces mundialista respondió con su acostumbrada sobriedad.

"Es un dato que utilizo para prepararme, que no es menor, que así como analizamos que el Herediano es muy fuerte atacando por la derecha, es un dato importante para nosotros al preparar el partido. Yo tengo que estar absolutamente pendiente de todo, voy a estar atento, muy atento" agregó el exdelantero del Manchester City.

Pero además agregó: "Estos datos me dan a mí la referencia para preparar un partido, sea casualidad o no, es un dato importante para preparar a los muchachos, por eso mi disconformidad y la presión que yo tenía y que no se diera el dato que se vio la temporada pasada. Ya no vuelvo a hablar más de este tema" concluyó