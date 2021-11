Cuando parecía que Honduras y Costa Rica se iban con un empate que no le servía a ninguno, Gerson Torres anotó en la última pelota del encuentro. La victoria agónica de los ticos les da vida para lo que resta de las Eliminatorias Concacaf y quedan a 5 puntos de la posición de clasificación.

Este tanto no solo significó la locura de los aficionados costarricenses, Misterchip aseguró que quedará en la historia por convertirse en la anotación más tardía para ganar en todas las Eliminatorias Concacaf. El mediocampista marcó a los 94'03" y supera al de Chalo Romero de Guatemala contra Panamá en 2005 y a los 93'12".

"El gol de Gerson Torres (a los 94'03") es el gol más tardío jamás anotado para ganar un partido en TODA la historia de las rondas finales mundialistas (hexagonal/octagonal) de Concacaf. Supera al gol del Chalo Romero (GUA) contra Panamá en 2005 (a los 93'12")", el comentario del español.

+ Además, MisterChip publicó:

Veremos si este tanto solo sirve para romper un récord o también se vuelve vital para la clasificación de Costa Rica a Qatar 2022. Por ahora, los ticos no la tienen fácil, pero una seguidilla de triunfos podrían empezar a ubicarlos en zonas de repechaje, al menos. No será fácil, aunque es difícil no ilusionarse.