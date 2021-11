Pese a las enormes figuras que tiene en su plantilla, el PSG sigue sin convencer a nadie y hoy igualó contra el RB Leipzig, que no había sumado ningún punto todavía en la fase de grupos de la Champions League. El partido tuvo como protagonista a Gianliugi Donnarumma, quien relegó al banquillo a Keylor Navas.

El italiano no tuvo la culpa en ninguno de los dos tantos recibidos y se destacó por haber parado un penal a los 8 minutos del primer tiempo con el partido 0-1. Los medios franceses hicieron eco del buen rendimiento del italiano y mencionaron la batalla que tiene con el tico por la titularidad.

“Para el portero italiano, esto es una prueba más de su inmenso talento. Si tuviéramos que poner una pieza en el nombre del titular en octavos de final, hoy no sería de Keylor Navas”, escribieron en el medio francés Le Parisien tomando una postura completamente a favor de Donnarumma.

Por su parte, L'Equipe destacó: “Paris puede agradecer a su portero que los mantuvo en el juego y les permitió no perder. En el segundo penalti, al final del partido, volvió a arrancar por el lado derecho, pero el disparo de Szoboszlai estuvo demasiado cerca de su poste para poder sacarlo. Su actuación no rige la competición con Navas, pero confirma la influencia de quien fue elegido mejor jugador de la Eurocopa”.

Para finalizar, Le Monde también elogió al portero ex Milan por su rendimiento aunque no hizo mención a Keylor: “El trato podría haber sido aún más complicado para los hombres de Mauricio Pochettino si el portero Gianluigi Donnaruma no hubiera detenido el penalti de André Silva”.