Sigue la polémica por la celebración de Marcel Hernández ante Alajuelense. El delantero cubano decidió sacarse la camiseta y mostrársela a los aficionados manudos que lo habían estado insultando durante gran parte del encuentro. Una reacción que generó muchos enojos y que hasta se habló de pedir sanción para que no esté en la Gran Final.

Después de muchas idas y vueltas, el goleador de Cartaginés decidió romper el silencio y dio su versión de los hechos. Explicó que no fue como insultó hacia los fanáticos de la Liga y que no entiende por qué hubo tantas reacciones. Hasta se comparó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes hicieron el mismo festejo.

“En el primer mundo del fútbol yo no he visto que a Cristiano ni a Messi le cuestionaron eso, como me voy a imaginar que en un programa digan que está mal mi celebración. No entiendo los contextos que ustedes (prensa) quieren hacer ver. Yo estoy diciendo lo que pasó, ustedes lo vieron, y la única frase que dije fue ‘dos partidos más'", comenzó declarando Marcel Hernández.

Y agregó: “Es que yo no tengo que callarle la boca a nadie, tengo 95 goles ¿A quién le tengo que callar la boca yo? Yo lo único que tengo que hacer es trabajar con humildad, cuando estuve donde estuve lo hice con toda la humildad del mundo, nunca le falté el respeto a nadie porque no es mi educación. Yo no tengo una espina con la Liga”.

Para finalizar, Marcel Hernández desmintió que tenga problemas con algunos de los directivos o jugadores de Alajuelense: “No tengo ninguna espina con nadie, no le tengo rencor a nadie, yo vine a este país a hacer la diferencia, con todo el respeto que se merecen y le doy gracias a Dios todos los días de lograr lo poquito que he logrado”.