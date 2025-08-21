Lo confirman desde Europa: figura del Piojo Herrera en La Sele cambia de equipo a días de las Eliminatorias

Una de las jóvenes figuras de la Selección de Costa Rica actualmente bajo la dirección de Miguel Herrera acaba de cambiar de club en Europa, justo a pocos días del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

La noticia ha generado expectativa, ya que el movimiento representa un nuevo reto en su carrera y llega en un momento clave en el que busca consolidarse tanto a nivel internacional como con el combinado nacional.

La figura de Costa Rica que cambia de equipo

Álvaro Zamora ya tiene nuevo destino en su carrera profesional: el Viseu FC de la segunda división de Portugal, así lo informó el periodista Kevin Jiménez. El futbolista costarricense fue oficializado como refuerzo del club portugués, dando un paso importante en su trayectoria al incorporarse al fútbol europeo.

Para Zamora, esta oportunidad representa un reto mayúsculo, ya que tendrá que demostrar su calidad en una liga que suele proyectar jugadores hacia categorías superiores.

Su llegada al Viseu FC le abre la posibilidad de consolidarse en el extranjero y de seguir desarrollándose como uno de los talentos costarricenses con mayor proyección internacional.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Los números de Álvaro Zamora con la Selección de Costa Rica

Álvaro Zamora acumula 21 partidos con la Selección de Costa Rica, en los que ha logrado 5 goles y 2 asistencias, números que reflejan su aporte en diferentes competencias internacionales.

Ha tenido participación en torneos como la Nations League de la Concacaf, la Clasificación Mundialista, la Copa América, la Copa Oro y hasta en una Copa del Mundo, consolidándose como una pieza joven pero con experiencia en el combinado nacional.

Álvaro Zamora – Selección de Costa Rica / Prensa FCRF

¿Cuándo juega La Sele por Eliminatorias?

Costa Rica afrontará dos compromisos claves en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. El primero será el 5 de septiembre ante Nicaragua, mientras que cuatro días después, el 9 de septiembre, recibirá a Haití. Ambos duelos serán determinantes en las aspiraciones de la Sele de asegurar su boleto al Mundial.