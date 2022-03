La Selección de Costa Rica se enfrentará mañana a El Salvador para afrontar un partido importante en sus aspiraciones por ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque de sumar un triunfo tendría prácticamente asegurado el cuarto puesto de la eliminatoria mundialista y así estar en la zona del repechaje, aunque Luis Fernando Suárez comenta que los ticos no la tendrán fácil en El Cuscatlán.

“El Salvador es un gran equipo. Hay selecciones que han merecido otra suerte y una de ellas es El Salvador. Busco la manera de no pensar en que están eliminados. Me gusta la manera en que juega El Salvador, me gusta su técnico, la propuesta de querer jugar y tener la pelota bien y eso habrá que resolverlo con mucha atención, con una exigencia en la parte mental y física”, dijo Suárez sobre el rival.

Acerca de cómo está el plantel de jugadores tras la última victoria ante Canadá y mejorar su panorama en la eliminatoria, comentó: “Tenemos un grupo muy unido en el objetivo de clasificar. El partido va a ser muy emocional y espero que sigamos teniendo los resultados como hasta ahora y conseguir el objetivo de ganar el partido”

“Nos falta mucho por trabajar. Estamos basando el equipo para que defensivamente seamos fuertes y aún nos falta mucho para que la parte ofensiva sea mucho mejor. Tenemos un grandísimo arquero y una muy buena defensa y a partir de eso debemos seguir mejorando en el juego”, agregó el colombiano.

Los costarricenses viajaron a El Salvador, rival al que enfrentarán mañana a las 15:05 horas en el estadio Cuscatlán. Los ticos actualmente están en el cuarto puesto con 19 puntos y por el momento estarían jugando el repechaje rumbo a Qatar 2022.