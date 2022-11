La Selección de España se despachó con un 7-0 a Costa Rica, resultado que sin duda dejó contento al entrenador Luis Enrique, quien destacó lo hecho por sus jugadores en el terreno de juego en especial tras las críticas recibidas por la falta de gol, además presumió que en defensa se hizo un gran trabajo, que causó que los ticos no hicieran tiros al marco.

“Había escuchado que nos faltaba gol, pero la estadística dice que marcamos muchos goles y jugadores diferentes. Tenemos muchos jugadores con gol, siempre lo hacemos de manera colaborativa. El resultado nos refuerza, pero no hay que olvidar a Alemania, que necesita ganar y nosotros queremos ganar para ser una opción real para llegar lo más lejos posible. Saldremos incluso con más intensidad", dijo Enrique.

Acerca de su esquema defensivo analizó: "No nos han generado ninguna ocasión, no han tirado ni un córner, hemos dominado desde el minuto uno. Los centrocampistas han tocado mucho el balón y con las superioridades creamos ocasiones. El partido ha ido como queríamos y la calidad de los jugadores en los metros finales, con la aceleración, hemos marcado. La actitud defensiva ha sido bestial".

“La cabeza es muy importante, para nosotros tener un psicólogo era tener un marciano, y ha sido vital para que el jugador no saliera sobre excitado. Me da la espina que este equipo no se va a relajar. Haremos lo mismo. Alemania nos puede superar, pero no vamos a especular", finalizó el seleccionador de los ibéricos.

Los ticos volverán a la actividad el domingo 27 de noviembre cuando a las 4:00 horas enfrenten a Japón, mientras España jugará contra la dolida Alemania el mismo día, pero a las 13:00 en donde prácticamente se definirá el Grupo E.