La Selección de Costa Rica no pudo tener un peor arranque en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Recibió una paliza (7-0) ante España y lo más preocupante no fue el resultado, sino la actitud dentro del campo que dejó mucho que desear. Con este panorama, tocará enfrentar a Japón y Alemania. La Selección dirigida por Luis Fernando Suárez no pateó al arco y encima tuvo a un Keylor Navas irreconocible dejando registros de ocho tiros al arco, siete goles recibidos.

Una Selección de Costa Rica que prácticamente nunca existió y además, España tuvo una de las mejores actuaciones en la historia de los mundiales. Apabullante en todos los aspectos. 82% de posesión, 17 remates, ¡976 pases correctos!, 94% de efectividad. Luis Fernando Suárez y los suyos nunca entraron en juego. No fueron rival. No estuvieron al nivel, ni al tono de las circunstancias.

Un papelón histórico

Keylor Navas es el jugador referente de la Selección Nacional de Costa Rica, pero es evidente que su inactividad en el PSG le está pasando factura. Si bien no tuvo responsabilidad en la mayoría de los goles ante España, hubo reacciones que pudieron ser mejores, pero al llegar prácticamente con cuatro meses sin acción en Europa, esto también se paga caro y más en una Copa del Mundo.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica?

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez disputarán su próximo compromiso este domingo 27 de noviembre, a partir de las 4:00 a.m. de Costa Rica, en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán. ¿El rival? Japón, que llega con la confianza por las nubes luego de remontarle a los Teutones con goles de Ritsu Dōan y Takuma Asano.