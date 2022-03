Los 12 casos de fichajes de jugadores costarricenses a equipos importantes del viejo continente que no se pudieron concretar.

El talento de los futbolistas costarricenses ha seducido a varios clubes importantes del mundo a lo largo de los años, a tal punto que varios estuvieron cerca de estampar su firma; sin embargo, por diferentes circunstancias no se pudieron concretar.

Precisamente, existen 12 casos puntuales de jugadores ticos que estuvieron en el radar de prestigiosos equipos de Europa. A pesar de que estuvieron a un paso de vestirse de la camisa de instituciones históricas en el viejo continente, al final no se pudo concretar.

En el anterior video quedó clara la explicación de cada caso en específico de clubes como FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla de España; Liverpool y Manchester United de Inglaterra; Inter de Milán de Italia; Borussia Dortmund de Alemania; Benfica y Porto de Portugal; que por poco golpean la mesa con fichajes de costarricenses.

Evidentemente son muchos los legionarios que ha tenido Costa Rica a lo largo de la historia. Incluso, esos jugadores y otros más han jugado en destacadas Ligas y en clubes muy reconocidos, sin embargo, este recuento contemplaba solo equipos grandes y exclusivamente del balompié europeo.

Queda claro que son diferentes las razones del por qué esos futbolistas no llegaron a dar ese paso: decisiones apostando por otro camino, lamentables lesiones, altos precios que no fructificaron la negociación entre las partes, trabas del equipo dueño de la ficha, aspectos administrativos; empero, también el hecho de que al final algunos no terminaron de convencer futbolísticamente a los equipos.