Desde la llegada de Agustín Lleida a la dirección deportiva de la Liga Deportiva Alajuelense, la institución rojinegra ha tenido la oportunidad de contar con jugadores interesantes. Algunos de estos futbolistas han tenido mejores resultados que otros. Además de traer a esta talla de elementos al club, Lleida también posicionó títulos a las vitrinas como el Torneo Apertura 2020 y la Liga Concacaf 2020. A pesar de estos resultados, el 2021 no fue el mejor año para La Liga.

Alajuelense no ha estado a la altura de las expectativas en estos últimos torneos perdiendo en instancias decisivas en donde estos jugadores y el funcionamiento del equipo han desaparecido. Las críticas también fueron elevados para la dirección deportiva de Agustín Lleida ya que con todos los refuerzos de calidad que hizo llegar, era para que los Rojinegros tuvieran más momentos de victoria y no de amargura. Desde Fútbol Centroamérica repasaremos los fichajes bomba que han llegado de la mano del director deportivo español.

Los fichajes bomba de Alajuelense

6 - Marcel Hernández

El atacante cubano de 32 años de edad ha sido uno de los jugadores más de terminantes en la historia del fútbol costarricense. Llegó a la Liga Deportiva Alajuelense en enero de 2021 como una de las grandes figuras y tal vez como el mejor delantero del país. Disputó 51 partidos y marcó 20 goles, repartiendo además 13 asistencias en 3711 minutos disputados. Su salida del equipo ocurrió en enero de 2022 retornando al Cartaginés.

5 - Leonel Moreira

Arquero de la Selección Nacional de Costa Rica llegó a la Liga Deportiva Alajuelense en el 2020 luego de haber estado toda una vida en Herediano. Hoy con 31 años de edad ha disputado con los Rojinegros 85 partidos, recibiendo 85 goles y dejando su arquería invicta en 31 oportunidades. Todo esto en 7552 minutos. Actualmente se mantiene en la institución.

4 - Bryan Ruiz

Después de no tener una buena etapa en Brasil con el Santos, Bryan Ruiz decidió darse una nueva oportunidad con el equipo que lo vio crecer desde sus inicios. En julio de 2020 se hacia oficial el regreso del jugador en donde hasta la fecha ha disputado 68 encuentros, marcando 8 goles y dando 7 asistencias. Son 4260 minutos disputados para Ruiz y aunque hoy está en un rol complementario en el equipo para darle oportunidad a los jóvenes, no deja de ser una ficha importante.

3 - Celso Borges

Tras una larga trayectoria en el viejo continente y no continuar vinculado al Deportivo de la Coruña. Celso Borges fue anunciado como nuevo fichaje de la Liga Deportiva Alajuelense 21 de septiembre de 2021. El rendimiento del jugador no ha sido el esperado. Tan solo ha podido jugar 10 partidos, marcando un gol y repartiendo una asistencia, en 529 minutos disputados.

2- Johan Venegas

Luego de defender los colores del Deportivo Saprissa, Johan Venegas fue uno de los fichajes más polémicos que realizó la Liga Deportiva Alajuelense en enero de 2021. Con 33 años de edad Venegas ha marcado 21 goles en 40 partidos disputados con La Liga y 8 asistencias en 3050 minutos. Actualmente sigue perteneciendo a los Rojinegros.

1- Gabriel Torres

Su pasó por México en los Pumas de la UNAM no fue el esperado y viviendo sus últimos cartuchos de su carrera, con 33 años de edad el panameño decidió darse una oportunidad en Alajuelense siendo el fichaje más sorpresivo en la era de Agustín Lleida. Sin embargo, los números no han sido lo esperado. En 14 partidos disputados, el canalero anotó cinco goles y dos asistencias en 817 minutos en cancha. Hoy ya no forma parte de los Rojinegros.