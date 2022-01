Keylor Navas está teniendo una de las temporadas más complicadas de su carrera desde la llegada de Gianluigi Donnarumma al PSG. Y es que el fichaje del italiano por el conjunto parisino dejó saber que esta campaña serían uno de los pocos equipos en contar con dos guardametas de primer nivel y además, reconocer que tan solo habrá espacio para uno. Si bien Mauricio Pochettino los ha venido rotando, es una situación que seguramente no durará más de una temporada, tomando en cuenta que ambos arqueros tienen sus intereses y ninguno querrá seguir viendo los partidos desde el banco de lo suplentes.

Ambos guardametas ya han podido tener la oportunidad en el pasado de opinar sobre esta situación. Los dos aseguran que no tienen ningún tipo de problemas, que son profesionales y que cada día se esfuerzan en los entrenamientos para ganarse un lugar en el once titular. Ahora bien, esto no quiere decir que esta posición no siga siendo incómoda. Y para muestra un botón, Keylor Navas volvió a tocar el tema y confesó cómo se siente al respecto.

Keylor Navas sobre Donnarumma

"Para nosotros, es una temporada bastante competitiva. Siempre es bueno tener competencia, pero creo que a nivel personal no es agradable estar en esta situación. Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que intentar ganarse el puesto cada día, trabajar y hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar más", así respondió Keylor Navas en zona mixta sobre las constantes preguntas sobre Donnarumma y las rotaciones en la portería.

Ayer ante el Reims, Keylor Navas fue una de las figuras del PSG tras conseguir una nueva victoria, el tico sumó 18 partidos en la temporada en todas la competiciones. Mientras que Donnarumma ha jugado 13 encuentros, comprendiendo que llegó tarde a la pretemporada debido a que estaba disputando la Eurocopa con la Selección de Italia. Si bien Pochettino ha insistido en que seguirán dichas rotaciones, en el tramo final y sobre todo en la UEFA Champions League, podrá evidenciarse quién estará un paso adelante en la arquería parisina y quién tendrá un pie afuera del equipo.