Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas encarnan en el PSG una de las luchas por la titularidad más atrapantes del continente europeo. A pesar de los pergaminos y la juventud que el italiano lleva encima, así como también su altura, los buenos rendimientos que el costarricense ha tenido en las temporadas anteriores pone en aprietos al entrenador Mauricio Pochettino.

El mencionado panorama genera una acérrima rivalidad entre el "Gigio" y el centroamericano. Una que, en palabras del itálico, no pasa de lo deportivo. "Tengo una gran relación con Keylor Navas. Somos amigos y por tanto no hay problema, aunque en el exterior se intentan inventar historias, y no, no hay ningún problema", explicó en diálogo con France TV.

"Estoy tranquilo. Somos un gran equipo y en todos los grandes equipos hay competencia", señaló quien fuera uno de los principales artífices de la Eurocopa ganada por La Azzurra. "Somos los dos muy tranquilos, trabajamos. Luego es el entrenador quien hace sus elecciones. Nosotros estamos a su disposición y listos para dar el máximo", continuó.

Finalmente, en relación a la exigencia que supone desempeñarse en el elenco galo, teniendo en cuenta su pasado en el Milan, explicó: "En París tengo más presión que en Milán, estoy en un club que quiere ganarlo todo. Este es solo el comienzo. Mi ambición no ha cambiado: Es ganar, ganar y ganar".

Gianluigi Donnarumma ha sido titular en el primer partido que el PSG tuvo este año, en la victoria por 4-0 frente al Vannes. ¿Se mantendrá esa tónica o será Keylor quien prepondere en los planes de Pochettino?