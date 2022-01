El 2022 no arrancó de la mejor manera para Keylor Navas. El primer partido del año que tuvo el PSG fue contra Vannes Olympique Club por la Copa Francia y el guardameta tico tuvo que verlo desde el banquillo de suplentes. Pese a que no se sabe si Mauricio Pochettino continuará o no con la rotación en la portería, el ex Real Madrid volverá a la titularidad para los próximos encuentros.

Esta decisión no será por un tema futbolístico, sino de salud. Gianliugi Donnarumma dio positivo en el test que le realizaron y se suma a la larga lista de futbolistas del conjunto parisino que están contagiados de Covid-19. Por ahora, el costarricense sigue dando negativo y se mantiene a disposición del estratega argentino.

La cuenta oficial de Twitter del PSG anunció el resultado de la prueba que le realizaron al portero italiano y aseguraron que está pasando la enfermedad en su casa: "Gianluigi Donnarumma dio positivo por Covid-19. El portero se encuentra aislado y está sujeto al protocolo de salud correspondiente".

Keylor Navas tendrá la importante oportunidad de atajar contra el Olympique Lyon, un encuentro muy importante en la Ligue 1. Este partido le servirá al costarricense para sumar minutos en duelos vitales y empezar a soñar con sacarle el lugar al italiano, que tampoco tiene un nivel indiscutible.

El 2022 tendrá el interrogante de que decisión terminará tomando Mauricio Pochettino con respecto a la portería. El argentino sigue sin saber con cuál arquero quedarse y cuando haya instancias definitorias no puede decir quién ocupará la portería por rotación o, por lo menos, se cree que no.