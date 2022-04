El costarricense Joel Campbell está haciendo una de sus mejores temporadas en México con la camiseta del Monterrey esta temporada la registrar cuatro goles en seis partidos. Sin embargo, en la última jornada enfrentando al Santos, el jugador tico se convirtió en villano tras fallar un penal y luego irse expulsado. A pesar de esta mala presentación a nivel individual, los Rayados pudieron quedarse con los tres puntos (1-0) gracias a una anotación de Luis Romo al 83.

Cuando se estaba terminando el primer tiempo el Monterrey recibió un penal sobre Vincent Janssen y Joel Campbell tomó la responsabilidad de ejecutar el disparo pero no pudo facturar. De zurda el balón se abrió demasiado y aunque pudo confundir al arquero, el esférico no entró y los Rayados no pudieron tomar ventaja en el marcador.

Posteriormente, Joel Campbell se vio involucrado en una jugada cuando llegó a destiempo realizando una barriada que terminó en una fuerte patada sobre su rival Ronaldo Prieto. El árbitro tomó la decisión de sacarle cartulina amarilla al costarricense, pero la jugada fue chequeada por el VAR y el principal le sacó la roja directa a falta de 20 minutos para el final del encuentro.

A pesar de este escenario, Monterrey se quedó con el triunfo. Y con este resultado luego de haber disputado 12 jornadas están ubicados en la sexta posición con 19 puntos, cinco encuentros ganados, cuatro empates y tres derrotas. El próximo encuentro para Joel y Rayados será este próximo miércoles ante Guadalajara. Aunque el tico debido a la expulsión no podrá ser de la partida.