Este fin de semana comienza el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX para los Rayados de Monterrey y Joel Campbell. Una nueva temporada en el fútbol mexicano se encuentra a tan solo días para que el balón vuelva a rodar. Por ende, todos los equipos han estado trabajando y reforzándose para lograr los objetivos planteados en este nuevo año. La meta principal para Joel Campbell es poder tener regularidad con el club durante toda esta campaña, por ende, el tico se ha estado entregando por completo en cada entrenamiento y encuentro de pretemporada, y al parecer, esto traería la primera recompensa para el centroamericano.

No olvidemos que el entrenador de Rayados, Javier Aguirre, hace unas semanas había confirmado que para esta temporada contaría con Joel, y que además, espera mucho de él. A sus 29 años de edad el costarricense no tuvo su mejor desempeño en el torneo anterior con Monterrey, además de contar con pocas oportunidades, parecía que las puertas en el fútbol mexicano o al menos con Rayados se le terminarían cerrando. Pero el fútbol siempre te da revancha, este fin de semana en la primera fecha del Torneo Clausura 2022 Joel Campbell jugaría desde el arranque en el once de Aguirre.

Con información del periodista Diego Armando Medina, Joel Campbell estaría jugando desde el inicio ante el Querétaro en la primera jornada del Torneo Clausura 2022 en la Liga MX. Con una ofensiva imparable los dirigidos por Javier Aguirre se preparan para lo que será un año bastante exigente. Además el actual campeón de Concacaf tendría conformado un equipazo en todas sus líneas para enfrentar el Mundial de Clubes. Su fichaje estrella más reciente ha sido la del mexicano Rodolfo Pizarro.

De confirmarse esta primera titularidad de Joel Campbell ante Querétaro el día sábado, el costarricense debe tomarlo como una final. Para este 2022 no solamente tendrá que ganarse un lugar entre los elegidos por Javier Aguirre, sino además llegar con ritmo de juego para los encuentros de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en el Octogonal Final con la meta de conseguir un boleto para la Selección de Costa Rica.