El campeonato costarricense de Apertura 2022 vive sus instancias finales y las emociones están a flor de piel, sobretodo para las aficiones de Herediano y de Saprissa, los dos únicos equipos con opociones al título nacional en este momento.

Justamente son los morados quienes viven un completo éxtasis tras lograr vencer a Herediano en la Final de Segunda Fase y ganarse el derecho a jugar una Gran Final contra los florenses. los morados sacaron la serie este fin de semana tras conseguir en patio rojiamarillo un triunfo por la mínima que los pone a soñar con la 37.

Campbell morado desde la cuna

Aprovechando la ola emocional y medíatica que vive el Saprissa, esta semana se destacan las declaraciones que el delantero costarricense, Joel Campbell, dio al programa "Acceso Total" de Deportes Repretel, una serie documental donde se cuentan algunas noticias y anécdotas de la Selección tica de cara al próximo mundial en Qatar.

Campbell fue consultado sobre qué le falta por vivir en el plano profesional y este sin dudarlo envió un guiño a la gran afición morada, cuando contestó: "Jugar con… Ya todos saben...." intervino el dos veces mundialista. El periodista de inmediato le dijo; ¿con Saprissa?

"Saprissa es mi equipo, es un sueño que tengo desde pequeño porque desde los 6 meses voy al estadio de Saprissa. Soy morado, morado (...) No sé si jugaré con Saprissa o pueda que no, pero de que soy aficionado de Saprissa, soy aficionado de Saprissa y es un sueño que tengo"

Estas palabras pusieron una enorme sonrisa en la cara de la afición morada y les significa una ilusión temprana pensando en el retiro del habilidoso delantero que desde ya mostró su interés en volver a vestirse de morado en alguna parte de su carrera.

A Joel le consultaron si consideraba que existe el llamado ADN saprissista y no tuvo titubeos.

"Sí y el ADN morado es ganador y yo me considero una persona ganadora. He cumplido todo lo que me he marcado en la vida y yo creo que mucho de eso se debe a todo lo que se enseña en Saprissa."

Estas manifestaciones del atacante del León de México fueron aprovechadas por el presidente del monstruo, Juan Carlos Rojas, que se refirió al pasado morado del jugador y el interés del club por tenerlo de vuelta en algún momento.

Recuerdo una de mis primeras entrevistas como Presidente en 2011 me consultaron sobre Joel: dije q nuestra meta y anhelo era tenerlo en el primer equipo para el torneo q venía, nuestro primero… luego llegó el Arsenal ����♂️. Pero no pierdo la fe q se pueda dar en algún momento������ https://t.co/84cRuJ1B1B — Juan Carlos Rojas (@presimorado) October 24, 2022

“Recuerdo en una de mis primeras entrevistas como presidente en el 2011 me consultaron sobre Joel: dije que nuestra meta y anhelo era tenerlo en el primer equipo para el torneo que venía, nuestro primero… luego llegó el Arsenal. Pero no pierdo la fe que se pueda dar en algún momento” indicó Rojas en su cuenta de Twitter, a lo que Joel contestó: "Ni yo..."