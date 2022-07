Luego del resultado de ayer entre manudos y brumosos, que deparó un empate a 1 gol y forzó a jugar la Gran Final, las redes sociales se conviertieron -como es usual- en un hervidero de chota, comentarios, humor y ataques de todo tipo en contra de los dos equipos protagonistas.

El juego entre brumosos y manudos fue el foco de atención para los miles y miles de aficionados que con pasión siguen el deporte rey en Costa Rica, a esta fiesta de emociones se sumó el delantero de la Selección Nacional, Joel Campbell, quien no perdió oportunidad para expresar su criterio.

Un tuit incendiario

En su cuenta de Twitter, el "12 de la Sele" colocó un corto comentario: "Independientemente de quien quede campeón, Don Marcel Hernández merece una Estatua en Cartago". Un corto mensaje que no tardó en levantar la polémica e "incendiar" los ánimos de los tuiteros.

El mensaje de Joel no cayó muy bien en esa red social pero no por el tema deportivo, sino por los problemas judiciales y personales que afrontó el delantero de Cartaginés hasta hace algunos meses cuando se le acusó de violación y otros delitos.

Cabe destacar que en todos los procesos legales que enfrentó el jugador fue declarado inocente; no obstante, no es algo que a los usuarios de Twitter les importe y sin pensarlo dos veces, atacaron el mensaje de Joel.

"Mae Joel, bórrelo. Sos un jugadorazo pero que salidas. Un mae enredado en casos de violación no merece jamás jamás una estatua. Por más bueno que sea" respondió uno de los usuarios al delantero.

Pero no fue el único; otro comentó: "Y mae. Sobra tu comentario. Sos un grande para meter este tema en tu tweet. No no la merece por nada. Desafortunado comentario"

Y así por el estilo se pueden leer centenares de cometarios, aunque ciertamente no todos son de esta índole, también los hay de quienes simplemente manifestaron apoyo a las palabras de Joel.

Marcel Hernández fue la figura de este jueves entre Alajuelense y Cartaginés al anotar el gol del empate al minuto 85, con el que los brumosos obligan a extender el torneo e ir a disputar una Gran Final de nuevo ante los manudos.

La serie final iniciará este mismo domingo en el Fello Meza de Cartago a las 11 am y cerrará el próximo miércoles por la noche en el Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela.