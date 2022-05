Después de vencer a Alajuelense en el clásico, Saprissa comenzó una remontada y ya se empieza a ilusionar con meterse en las fases finales del Clausura 2022. Los Morados vencieron en esta jornada a Guadalupe por 2-1, pero ni los 3 puntos sirvieron para tranquilizar a un Jeaustin Campos furioso con el arbitraje.

Orlando Sinclair (51'), Ricardo Blanco (77') y hasta el propio entrenador (95') fueron expulsados por el árbitro. Pese a que parecía no haber grandes polémicas en las decisiones, el DT estaba furioso y decidió dedicarle una parte su conferencia de prensa al juez principal por sus decisiones.

"Primero que todo le doy gracias a Dios, hoy (miércoles) solo faltó que lo expulsaran a él, por dicha está arriba. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, no sé si vayamos a clasificar o no pero parece que hay algunos molestos con el posible asomo del Saprissa", comenzó enojado Jeaustin Campos.

Y hasta le realizó un pedido a los directivos para que este juez no los vuelva a dirigir en este campeonato: "Dios nos tendrá algo y téngalo presente que la lucharemos con todo y contra todos. Voy a conversar con Ángel Catalina y Juan Carlos Rojas, lo que pasó hoy (arbitraje) no puede volver a suceder''.

Para finalizar, destacó la fortaleza del equipo: ''Cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, hay que matarlo no lo pueden dejar vivo, si Saprissa estaba vivo tenían que darle el punch final, lo que no entiende la gente es que entre más golpeen a Saprissa, más fuerte se hace. Estaremos trabajando con profesionalismo y honestidad sobre todo, respetando a esta gran institución. No voy a permitir que el equipo entre en una zona de confort''.